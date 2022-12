The Green Affair adapta menu ao tempo frio e renova carta de vinhos

Há uma mão cheia de novidades para conhecer nos restaurantes veganos The Green Affair, com moradas no Saldanha, Chiado, Parque das Nações e Cascais. Aos pratos revistos e adaptados à estação fria junta-se uma carta de vinhos reorganizada pelo sommelier Rodolfo Tristão.





Depois do novo restaurante em Cascais (com sala e esplanada próprias dentro do food-court do novo hipermercado Auchan), o grupo de restaurantes veganos The Green Affair lançou uma carta com pratos revisitados e novas criações outonais, à qual se junta uma carta de vinhos reeditada pelo conhecido sommelier Rodolfo Tristão. As novidades estão disponíveis em todas as moradas da marca.

Quem visitar os restaurantes encontrará, agora, um novo couvert “Haja o Couvert”, o regresso dos croquetes de espinafres e uma salada com produtos da época fria. Já nos pratos principais entraram um risoto do bosque e uma winter bowl. Nesta linha de oferta, regressou também a Buddha Bowl e o Sem Espinhas à lagareiro, na sua versão original, a pedido de vários clientes – anunciou a marca em comunicado.

“Já o icónico Bife de Seitan mantém-se, mas com uma nova receita”, lê-se ainda. Existem ainda dois hambúrgueres para conhecer – o Burger Chiado e o Burger Cascais, este composto por proteína vegetal da Future Farm Burger, maionese de alho, tomate, cornichons e cheddar vegetal. Para terminar, há novas sobremesas de parfait de manga e chia, cheesecake de abóbora e crumble da estação.

A mais recente novidade diz respeito à carta de vinhos, que foi reorganizada pelo sommelier e consultor de vinhos Rodolfo Tristão, que conta com mais de 20 anos de experiência na área. Entraram vinhos sem álcool (tinto, branco e rosé da marca O%riginal, da José Maria da Fonseca) e toda a oferta foi reorganizada “de acordo com as características mais marcantes de cada vinho”, para se tornar de mais fácil consulta.