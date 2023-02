Teimar: uma cervejaria com toque moderno, em Campo de Ourique

O novo restaurante do grupo Cortesia chama-se Teimar e leva a frescura do peixe e do marisco até Campo de Ourique, em Lisboa. A carta honra os clássicos das muitas cervejarias da cidade, casando-os com algumas criações modernas e bons vinhos.

Cozinhado no lume e terminado no forno Josper, o arroz meloso de carabineiro é já o prato mais vendido (e fotografado) da carta do Teimar, aberto recentemente em Campo de Ourique. Tem uma composição vistosa, com dois carabineiros e guarnição de camarão vermelho da costa e gamba-rosa. Com a periferia mais crocante e o interior mais cremoso, representa a comida de conforto.

Foi esta cozinha simples e ancorada em produtos de qualidade que Anna Arany e os dois sócios quiseram proporcionar no Teimar, irmão mais novo do restaurante de carnes Cortesia. Definir a ideia de cervejaria foi um processo orgânico, conta Anna: “Estivemos quase seis meses a comer em cervejarias emblemáticas como o Ramiro, o Pinóquio e a Nunes Real Marisqueira, e todos os pratos nos levaram à cervejaria”. Existem 50 lugares, entre a sala e um pátio acolhedor e aquecido nas traseiras. Na cozinha está o chef Luís Calixto, saído do Tágide.

No Teimar, o chef diz ter encontrado um espaço mais descontraído que o anterior e onde a interação com os clientes é mais natural – afinal, a cozinha é aberta. A carta já estava desenhada quando entrou no projeto, mas introduziu pratos com o seu toque, como polvo à lagareiro, tártaro de atum e filetes de pescada com arroz caldoso. Luís Calixto compra peixe fresco nas lotas de Setúbal e Peniche e amêijoas da Ria Formosa.

Quase todos os pratos passam pelo Josper, peça que além de permitir confecionar os alimentos de forma homogénea, dá-lhes uma textura fumada – veja-se a corvina com batatinha nova e legumes e a gamba média com molho de manteiga e arroz de alho. Já o bitoque de atum é uma reinterpretação marítima do bitoque do Cortesia. Pappardelle de amêijoas e prego do lombo com batatas fritas – vulgarmente eleito a sobremesa das cervejarias – são outras opções da carta.

E não faltam petiscos. É neste capítulo que o Teimar conjuga especialmente o clássico e o moderno. Tanto há presunto de pata negra como croquetes de camarão e lascas de atum fresco com molho ponzu, sésamo e rebentos de daikon. Ou, ainda, taquitos de corvina com ovas de tobiko, ponzo e alga nori, amêijoas à Bulhão Pato e gamba cozida com flor de sal. O menu reserva espaço ainda para vários acompanhamentos e sobremesas, das quais se destacam o Kinder Joy caseiro e a tarte basca de chocolate com nata.