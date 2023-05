SushiCafé Avenida, em Lisboa, refresca primavera com novos pratos

O restaurante japonês do grupo SushiCafé, perto da Avenida da Liberdade, tem uma carta de primavera com novas entradas, peças de sashimi, nigiris, makis, combinados, quentes e sobremesas da autoria dos chefs Ricardo Pereira e Daniel Rente.



Das entradas às sobremesas, as novidades multiplicam-se na carta do restaurante SushiCafé Avenida, próximo da Avenida da Liberdade, em Lisboa. A chegada da primavera motivou a equipa liderada pelos chefs Ricardo Pereira e Daniel Rente (chef executivo do grupo) a elaborar novos pratos, que podem ser provados sem pressa até à próxima renovação. A ideia dos chefs é atualizar 10 propostas a cada mudança de menu, sempre com o foco e os gestos diários na sustentabilidade.

Uma das novas entradas traduz isso mesmo: os croquetes japoneses recheados com aparas de peixe sobrantes (devidamente cozinhadas) e acompanhados com creme fraîche e uva do mar. A ostra umibudo e o tártaro de camarão da costa com tempero de maracujá, lima, mel e flor de sal completam a trilogia de novas entradas, ou por outras palavras, o primeiro desfile de alguns dos melhores produtos da costa portuguesa. “Privilegiamos produtores e fornecedores locais”, nota Daniel Rente.

Por ordem na carta encontram-se ainda hamachi carpaccio (lírio temperado com trufa e bottarga, sobre gelo), toro carpaccio (barriga de atum com tempero japonês e romã) e ika sashimi (lula com salada de alga e molho cítrico levemente picante). No capítulo dos gunkan e nigiri, o destaque vai para a dupla de gunkan de robalo, vieira braseada e camarão “à guilho” com chips de alho. Já o nigiri omokase inclui sete peças, com toro de atum, wagyu, enguia e cogumelo em tempura, por exemplo.

Nas novidades do SushiCafé Avenida contam-se também o maki de camarão tigre em tempura de lírio e, da cozinha do chef Ricardo Pereira, uma sandes kastu sando de wagyu panada em panko (pão ralado japonês) com brulée de mostarda e maionese de trufa. A refeição pode fechar de forma doce com o novo cheesecake de caramelo – “uma sobremesa de um só ingrediente” – ou com um brulée de sésamo a baixa temperatura, com sabor mais intenso. Uma sugestão que é ideal para dividir.