Sushi clássico e cheesecake basco no Barra Este, na Maia

A sardinha é a rainha da temporada até no balcão do Barra Este, onde tem lugar de excelência na sua época. Em sashimi, nigiri braseado ou no meio de uma katsu sando, eis as sugestões do chef Evgeny para enfrentar o calor com sabores nipónicos.



Começar a refeição com um tártaro ou com um carpaccio de peixe branco, com ostras frescas ou com a trilogia de chef (atualmente composta por escabeche de peixes, edamame e sunomono) são as escolhas habituais de quem procura o Barra Este, no centro da Maia, e a sua cozinha de raiz nipónica, quando apetece um menu leve e fresco nos dias quentes de verão.





É Evgeny Alinichenko, chef e proprietário do restaurante, quem identifica estas entradas frias como as mais populares da temporada, e que abrem caminho aos combinados de sushi que prepara na barra. Por ser o elemento principal do restaurante – “onde quase tudo acontece”, diz Evgeny -, dá-lhe nome, ou pelo menos uma parte. A outra é uma referência ao ponto cardeal de onde chega a inspiração. “Da Barra vem o sushi, do Este vem a influência da cozinha japonesa”, resume. Abraçou a gastronomia nipónica há dez anos, quando uma oportunidade de trabalho como ajudante de sushiman o fez conhecer as técnicas e sabores daquela que diz ser “das cozinhas que melhor trabalha o produto”.





No Barra Este, concilia uma forte vertente de pratos quentes com o sushi, trabalhado de forma clássica, com alguma criatividade, tendo por base o salmão e o atum, mas também outros peixes de época como o carapau, o robalo e o lírio, o bonito ou o sarrajão. Os combinados refletem toda a variedade de pescado disponível no dia. “Agora temos trabalhado muito com a sardinha”, afirma Evgeny. A rainha do verão já chegou à mesa em nigiri braseado, em sashimi ou até panada, a servir de recheio a uma katsu sando. Paralelamente à ementa fixa, o chef implementou recentemente uma carta semanal de sugestões que lhe permite ir introduzindo novidades com regularidade, os chamados “especiais da temporada”.





No copo, encontra-se frescura numa seleção de vinhos naturais, cervejas e sidras artesanais, kombuchas e chás, produzidos não muito longe dali, nas plantações da Chá Camélia, em Vila do Conde. E para terminar a refeição no mesmo tom, uma fatia de tarte de queijo basca.