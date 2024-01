Steakhouse com inspiração australiana abre em Oeiras, a pensar nos amantes de carne

Conquistar os lusitanos através com a gastronomia que está nas bocas do mundo. É este o objetivo do Aussie Steakhouse que fixou morada em Oeiras este ano.

O nome deste restaurante, que abriu portas no final do verão, não deixa margem para dúvidas: os pratos de carne são os protagonistas de toda a ementa inspirada na cultura australiana, trazida para a região de Oeiras pela mão de Eduardo Fernandes, empreendedor com vários – e distintos – negócios de restauração.

Foi há oito anos que o empresário brasileiro migrou para Portugal e deste então a comida de conforto é dos negócios que mais o entusiasma, principalmente os espaços que primam pela diferença, face ao que já existe no país. Foi por isso que trouxe para terras lusas o inédito conceito do Aussie (cujo nome faz referência à forma como os próprios australianos são chamados). Espaço simples, detalhes certos.

É numa zona residencial, próximo do Oeiras Parque, que encontra este espaço de restauração. Com duas salas distintas, ainda que não completamente isoladas uma da outra, as paredes pretas contrastam com o tom amadeirado – das mesas e da peça em madeira que faz referência à Oceânia, mesmo à entrada do espaço – bem como os detalhes em laranja. Uma decoração simples, com ligação direta à cultura que aqui se pretende destacar, através de uma sublime referência aos desertos australianos.

Depois de passar a primeira sala, mais escura, chegamos à do fundo, onde as grandes janelas deixam entrar bastante luz natural, que mantêm o ambiente confortável e bastante convidativo a um almoço em família. Foi aí que nos sentamos, e onde fomos recebidos com Laramora Juice (4€ euros), uma bebida servida numa caneca gelada, que conjuga sumo de morango com o de laranja.

No Aussie, a carta não é demasiado extensa e os preços são bastante apelativos. Não espere um menu idêntico aos mais típicos restaurantes que possa já ter experimentado na Austrália, já que o resultado deste menu, de que a chef Tainara Costa é responsável, é uma criação única inspirada no referido país e não uma cópia autentica do que possa ser um típico prato australiano.

Ainda que o Fish n’ Fries tenha despertado a nossa curiosidade (um prato “para celebrar as raízes britânicas”, como é descrito), fomos para a estrela daquele restaurante: a carne. Começamos o nosso almoço com pulled Pork (8,90€ euros/4 unid), umas bolinhas de costela desfiada com recheio de cream cheese, acompanhadas de molho barbecue e com jacket potato (5,90€ euros), uma batata recheada com cream cheese e bacon.

Para pratos principais, o grilled steak (21,90€ euros por 500g) e o T-Bone Steak (19,90 euros€ por 400g) foram as nossas escolhas – e este último foi, sem dúvida, o prato predilecto e que aconselhamos a todos os que visitem o Aussie.

Embora o menu conte com várias opções de acompanhamentos, todos os pratos de carne já vêem acompanhados por batata frita (que pode ser trocada por arroz, caso o cliente assim o indique). Ainda, vale a pena avisar que as doses são bastante grandes, pelo que, para duas pessoas, talvez um só prato seja suficiente – a não ser que não queira ‘ter espaço’ para experimentar todas as iguarias do menu de entradas.

Além das carnes, o menu conta com várias opções de hambúrgueres, bem como um menu executivo que, entre os 10,90 euros e os 12,90€ euros, inclui prato principal, arroz, batata e salada, serviços de segunda a sexta-feira, entre as 12h e as 14h30.

E se as doses dos pratos principais não são pequenas, o mesmo se pode dizer das sobremesas, que são claramente uma boa opção para partilhar, seja o Ozzie Thunder (6,90€ euros), o brownie com gelado que experimentámos, ou qualquer outra opção da parte mais doce na carta. Com uma refeição bem completa num espaço tranquilo – ainda que com música rock a servir de banda sonora -, consideramos que é uma boa opção para almoçar em família, onde as opções de pratos para os mais novos não são esquecidas.