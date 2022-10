Stay: há uma nova hamburgueria em São Domingos de Benfica

A nova hamburgueria Stay fica no hotel Upon Lisbon (com uma entrada autónoma direta para a rua) e leva à mesa 14 opções de hambúrgueres, num ambiente inspirado numa selva urbana.





Almofadas com padrão de folhas tropicais, pássaros coloridos dentro de gaiolas, uma parede-jardim e um néon onde se lê “I like you, but don’t touch my burger” (“Gosto de ti, mas não toques no meu hambúrguer) compõem a decoração do Stay, a hamburgueria que ocupa agora o espaço do anterior restaurante português Dona Joaquina, no piso térreo do aparthotel Upon Lisbon Prime Residences.

O Stay descreve-se como uma “hamburgueria old-school”, com hambúrgueres à base de carne de novilho. São 14, e todos têm um nome que define a junção de ingredientes. O Truffle, por exemplo, leva chalotas e molho holandês trufado; o Blue Jungle junta queijo gorgonzola; o Fierce vem em bolo do caco com queijo Serra da Estrela; e o Insane combina queijo cheddar, cebola caramelizada e ovo estrelado.





Quem tiver dificuldade em escolher um, pode sempre pedir o Tribe, uma trilogia de mini-hambúrgueres Truffle, Wild Bacon (bacon, queijo cheddar, alface, tomate e molho stay) e Fierce. Já as crianças podem comer o Simba (não por acaso, o nome da conhecida personagem do clássico da Disney “O Rei Leão”), que é hambúrguer com queijo cheddar e, até aos 10 anos, vem com um brinde surpresa.

Entre as 14 opções de hambúrgueres contam-se ainda os que são feitos com carne branca, como o Like a Bird (frango) e o Hungry Chicken (frango panado em pão ralado japonês com queijo cheddar, bacon, cebola roxa e molho barbecue). Também há um hambúrguer de atum em bolo do caco negro com guacamole e duas opções vegetarianas, à base de cogumelo portobello e grão-de-bico.

Antes do prato principal, o menu convida a escolher uma ou duas entradas, como asas de frango crocantes, ovos rotos com molho holandês trufado ou croquetes de novilho, para dividir. Os acompanhamentos dos hambúrgueres são pedidos à parte, e também há saladas. Já nas sobremesas destacam-se, por exemplo, o petit gâteau de caramelo com gelado de baunilha e o bolo de mousse de chocolate.