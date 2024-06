Sky Bar Carvoeiro anima o verão com sushi e música, com vista para o mar

O Sky Bar Carvoeiro, no sétimo piso do hotel Tivoli Carvoeiro (Lagoa), no Algarve, abriu a nova temporada oficialmente dia 21 de junho. No terraço, os clientes tanto podem passar um final de tarde com cocktails e música (por vezes ao vivo), como provar o sushi de fusão do chef Arisio Junior.



O chef Arisio Junior, de 38 anos, mostra-se visivelmente satisfeito com o arranque da terceira temporada do restaurante de sushi do Sky Bar Carvoeiro, no topo do hotel Tivoli Carvoeiro, em Lagoa. Após dois verões de apresentação do conceito à clientela local – a maioria, clientes não hospedados – e sucessivos ajustes às preferências, o chef de sushi apresenta agora um menu mais focado ainda na fusão com a cozinha lusa, quer através de ingredientes, quer de técnicas.

Quem sobe as curtas escadas para o sétimo piso do hotel depara-se com um amplo terraço de onde se avistam as arribas amarelas da praia de Vale Covo, sobre as quais a área ajardinada do hotel se precipita. O oceano calmo domina o cenário, de vez em quando rasgado por algum barco ou veleiro que atravessa a zona. Com os dias ainda longos, o sol demora a descer e por isso os clientes ainda conseguem iniciar o jantar envolvidos pelas cores quentes do pôr do sol.

O menu de sushi do Sky Bar surge, agora, mais arrumado e repleto de novidades. Uma delas é o menu moriawase (com versão vegana), que convida os clientes a deixarem-se nas mãos do chef, em cinco momentos com “os melhores ingredientes do dia, servidos quentes e frios”. Mas há mais: os vários combinados de sushi deram lugar a apenas um, de 24 peças (o único que se pode pedir para a zona do bar), com seis nigiri, seis uramaki, seis hossomaki e seis sashimi.

Novos são também, nos “especiais do chef”, o tataki de maguro (atum) com crosta de sésamo em alga wakame, molho de manga e yuzo; o ceviche de lírio dos Açores com pimenta da terra, lima, molho de soja, cebola marinada, vegetais e vinagrete de coentros; e todas as peças de uramaki e hossomaki, feitas com peixes novos. Nos cozinhados, há lombo de wagyu (vaca japonesa) selado, com arroz yakimeshi (frito e temperado com saké, molho de soja, ovo e vegetais).

O final do jantar quer-se doce quanto baste, condição que a mousse de chocolate branco com gel de maçã verde e gengibre assegura na perfeição, a par do rolinho de folha de arroz recheado com morgado de figo e creme de alfarroba, e do tofu de sésamo com leite de coco envolto em chocolate negro, areia de matcha e crocante de sésamo. Tudo com o cunho do chef brasileiro Arisio Junior, com 14 anos de experiência em restauração na área do sushi.

Desde o verão de 2022 que o Sky Bar Carvoeiro se divide entre o restaurante de sushi – com 40 lugares para os quais é possível fazer reserva – e a zona de bar tradicional com tapas e cocktails, animada por DJs e sessões de música ao vivo às quartas-feiras e sábados. O menu de sushi deverá estar disponível até ao final de outubro, transitando depois para o Azur Bar, no quarto andar do hotel. Aos domingos, das 12h às 15h, este espaço serve um brunch (45 euros/pessoa, com pairing de vinhos à parte), levado à mesa.