“Senas saudáveis”, um livro com receitas rápidas e alguns truques

No livro “Senas saudáveis”, Mafalda Sena reúne mais de 70 receitas de confeção rápida, para levar na marmita ou saborear em casa, no dia a dia e em épocas festivas. Recorda também a sua passagem pelo programa "MasterChef Portugal".



Mafalda Sena é arquiteta, mas nutriu desde cedo gosto pela cozinha. Se em miúda teve excesso de peso, posteriormente decidiu adotar um estilo de vida saudável e acabou por perder mais de 20 quilos graças à mudança de hábitos (alimentares e não só). Nesse processo, foi testando as suas próprias receitas, que acabaria por partilhar online, com a criação, em 2017, da página de Instagram “Senas saudáveis” – o mesmo nome do seu livro de estreia, publicado recentemente.

A obra reúne mais de 70 receitas apresentadas como sendo rápidas, sem restrições e sem grandes exigências de planeamento. Exemplos? Muffins de frango com batata doce, salmão com arroz negro, manga e edamame, arroz de abas de bacalhau com gengibre, hambúrguer de lentilhas e grão-de-bico ou bolo Twix. Algumas – como o “pão express da Sena” – levam apenas cinco minutos a preparar.

A autora sugere receitas de pequeno-almoço, brunch, marmitas e snacks, sopas, entradas, doces, pães e pratos principais, reservando um capítulo para os favoritos da sua família e outro para sabores 100% vegetarianos. Dedica também algumas páginas a receitas para épocas festivas e a receitas adaptadas do “MasterChef Portugal”, ou não tivesse participado na edição de 2021/2022 do programa, conquistando um lugar entre os cinco finalistas.

Aquela experiência televisiva é recordada na primeira pessoa logo no arranque do livro, que contém ainda uma série de dicas e truques de cozinha. Mafalda ensina, por exemplo, a corrigir um eventual abuso de sal, a conservar o abacate depois de aberto, a aproveitar legumes e vegetais por inteiro e que alimentos manter fora do frigorífico.

“Senas saudáveis”, de Mafalda Sena

Manuscrito Editora

208 páginas

PVP: 17,90 euros