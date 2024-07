Selllva: a savana africana chega a Campo de Ourique com pratos exclusivos

Quatro anos depois de se estrear na capital, o Selllva abre uma segunda morada, agora em Campo de Ourique. Uma casa maior, onde cabem quase 100 comensais, com pratos novos e exclusivos.

Os cenários da savana africana marcam a temperatura ao longo das paredes pintadas pela ilustradora francesa Henriette Arcelin – que nos últimos anos tem deixado a sua marca no design interior de restaurantes e hotéis portugueses, entre estes o primeiro Selllva -, com o desfile animal de espécies como elefantes, girafas, serpentes, zebras, iguanas, coiotes, gazelas, coiotes, pumas e leopardos.

A inspiração africana no mais recente restaurante do Grupo Capricciosa, que contou com o ateliê de arquitetura Catarina Cabral na decoração de interiores, expande-se de forma mais óbvia ou nos pequenos detalhes, desde o uso de tons quentes e da terracota aos padrões exóticos em almofadados e às torneiras da casa de banho revestidas de troncos, folhagens e pequenos ramos de árvores.

Está lançado o mote para sentar à mesa do novo Selllva, que acaba de abrir uma segunda morada em Campo de Ourique, na porta 29 da Rua 4 de Infantaria, quatro anos e meio depois de ter aterrado na capital com a casa-mãe, na Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal. No novo espaço, que conta com uma apetecível esplanada-jardim nas traseiras, o tamanho aumenta em relação à primeira casa, duplicando a capacidade em número de comensais.

A carta com propostas saudáveis – não entra carne vermelha em todo o menu – bebe inspiração em cozinhas de territórios tropicais, mas não só. Há alguns pratos em comum com a casa-mãe, mas o destaque vai para o leque de novidades que só se provam nesta nova morada. Exemplos são a Tagine Selllva, a piscar o olho a Marrocos, composta de almôndegas da terra, à base de grão e beringela e bulgur (12€); a Bowl Africa, que junta frango, molho de amendoim, arroz de coco e quiabo (15€); a salada de crudo de atum com millet, abacate, manga e cebola roxa (13,5€); a Salada Jangal, com bulgur, couve kale, queijo feta, pepino, tomate, molho tzatziki e caju (12,5€); os cannellones de beringela e pistacho, tomate-cereja, pesto e farofa (7€); ou os cogumelos shiitake com molho holandês e pistacho crocante (6€).

Em exclusivo em Campo de Ourique, provam-se também as propostas do bar de crudos, como o crudo de corvina marinada em leite tigre e framboesa, creme de abacate e cebolinho (13,5€); o tártaro de beterraba com rábano e creme de caju fumado (6€); ou os tacos de atum marinado, alga nori, molho ponzu, sésamo e maionese de gengibre (8€).

Novos pratos para pedir sem grandes pressas e horários, já que o restaurante não encerra entre refeições. Além disso, mantém-se também nesta segunda morada o menu de brunch e a carta de pequeno-almoço, disponíveis todos os dias até às 18h. Nas bebidas, os dias quentes nesta Selllva refrescam-se com coquetelaria clássica e de autor, sumos detox e smoothies, além das mais de duas dezenas de referências vínicas, todas nacionais à exceção de um champanhe.