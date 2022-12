São Miguel: o Mercado da Vila leva-nos a viajar pelo Mundo com quatro chefs

Quatro chefs, quatro cozinhas. É esta a base do restaurante Mercado da Vila, que acaba de abrir no lugar do antigo Mercado do Peixe, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Num único espaço, cruzam-se a cozinha de autor do chef Rui Paula; a cozinha oriental do chef Paulo Morais; a cozinha italiana, a cargo do chef siciliano Roberto Mezzapelle; e a cozinha regional dos Açores, pela mão de uma local, a chef Donária Pacheco.

“Desafiamos quem nos visita a desfrutar das quatro experiências que proporcionamos, experimentando entradas, pratos e sobremesas de cozinhas distintas”, afirmou o impulsionador do projeto, Rúben Pacheco Correia, em comunicado.





O restaurante, decorado com elementos que remetem para diferentes partes do globo, põe os produtos açorianos em destaque. Tem capacidade para uma centena de pessoas, havendo alguns lugares disponíveis ao balcão do bar, que se estende por nove metros.





Na passagem de ano, o Mercado da Vila mantém-se fiel à sua matriz, ao servir um menu completo, com vários momentos, que combina as quatro cozinhas e tem a assinatura dos quatro chefs. A festa começa pelas 20 horas e prossegue noite dentro, com música e performances ao vivo.