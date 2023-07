Sabores do Douro brilham no novo restaurante da Quinta de São Luiz

Um ano depois de inaugurar a The Vine House, a Quinta de São Luiz, berço dos vinhos Kopke, reforça a oferta de enoturismo com um novo restaurante ao comando do chef Vítor de Oliveira, que põe em destaque os produtos e tradições durienses, harmonizados com os vinhos da casa.

Na esplanada da The Vine House – o alojamento de charme que a Quinta de São Luís abriu no ano passado – debruçada sobre a margem esquerda do Douro, pouco antes de chegar ao Pinhão, já se servem as propostas gastronómicas do restaurante São Luiz by Chef Vítor de Oliveira, a mais recente adição à oferta de enoturismo da propriedade, onde nasceram os vinhos do Porto Kopke.

“A parceira com o chef Vítor de Oliveira é o resultado da nossa aposta no enoturismo na emblemática Quinta de São Luiz. Se no ano passado demos a conhecer a estreante The Vine House, com os seus 11 quartos e uma vista desafogada para o rio Douro, este ano os esforços estão voltados em criar mais valor a este lugar maravilhoso: isso só poderia acontecer através de uma experiência gastronómica que elevasse também os nossos vinhos”, comenta Pedro Braga, CEO da Sogevinus, em comunicado enviado à imprensa.

O rio e as tradições durienses servem de inspiração à carta de sabores marcadamente regionais, ” trabalhados e apresentados de forma informal e orgânica”, lê-se no comunicado, onde se acrescenta ainda que “a essência do fogo lento e das panelas de ferro preto esquecidas ao lume, fazem parte do imaginário recriado”.





Em tábuas esculpidas a partir de barricas centenárias chegam à mesa os queijos de ovelha com alecrim ou malagueta de Trás-os-Montes, o queijo de cabra e o presunto. O tomate coração de boi é outra das estrelas da cozinha do chef Vítor, assim como as laranjas, toranjas e limões que crescem pelos 125 hectares da quinta.

O creme de santola e coentros, o presunto de vaca fumado com azeite e manjericão e a sardinha picante com broa de milho e mousse de pimento assado são algumas das sugestões de entrada. Nos pratos principais destacam-se o arroz caldoso de bacalhau e o polvo do Algarve no pote de ferro; e nas carnes o cachaço de porco bísaro com legumes assados e a perna de galo celta em arroz de tomate coração de boi.





A tradicional aletria e o pudim de ovos com vinho do Porto encerram a secção doce da carta, ao lado da torta de laranjas, a sobremesa de assinatura do São Luiz by Chef Vitor de Oliveira, feita com os frutos da quinta.

Os vinhos do Porto e DOC da casa também brilham nesta mesa, e para cada prato, das entradas às sobremesas, a equipa do restaurante sugere uma referência que melhor harmoniza com cada escolha.