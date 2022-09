Rota do Petisco regressa às mesas de 220 restaurantes algarvios

De 14 de setembro a 16 de outubro a 12.ª edição do evento volta a 11 municípios do Algarve e conta com três rotas especiais.

A Rota do Petisco de 2022 promete fazer regressar à infância e relembrar as receitas das avós com a Rota da Memória, bem como levar os participantes a viajar através do paladar para destinos internacionais como Espanha, Itália, Índia, China, Turquia, Chile, Brasil, Venezuela, México, Holanda e Japão com a Rota do Mundo.

Além de ser possível experimentar menus petisco mais bebida a 3,50 euros e menus sobremesa mais bebida por 2,50 euros, poder-se-á também, com a Rota dos Chefs, ficar a conhecer melhor os sabores do Algarve com um prato de autoria do chef de cada um dos espaços aderentes, preparado com produtos locais. Será disponibilizada uma opção vegetariana por estabelecimento.

Quem quiser acompanhar o itinerário terá de comprar um passaporte de acesso nos postos aderentes (ver no site), cujo valor de 1,50 euros irá reverter para instituições e projetos da região que combatem a discriminação, promovem a saúde mental dos jovens e o voluntariado jovem. Ao colecionar 12 selos no passaporte ao longo da Rota do Petisco habilita-se também a ganhar um dos vários prémios no final do evento.

Mais informações: www.rotadopetisco.com