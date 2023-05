Rocco: um balcão para comer à grande e à italiana, no Chiado

Muito mais do que um balcão, o Rocco é um aparato visual que cobre um gastrobar, crudo bar e ristorante com influências mediterrânica e italiana, no Chiado.

Criado pela Plateform em parceria com o designer de interiores Lázaro Rosa-Violán, o Rocco apresenta um aspeto sofisticado e vibrante, com sobreposições de estilos decorativos que levam tempo a admirar. O balcão do gastrobar seduz o olhar logo à entrada. Coroado por uma garrafeira suspensa, dispõe apenas de 17 lugares em formato oval e de outros 16 em mesas pequenas à janela.

O menu vai dos crus – ostras do Sado, caviar oscietra, tártaro de atum, entre outros – aos petiscos frios e quentes, com propostas como burrata DOP, carpaccio de robalo, vitello tonnato, peixinhos da horta ou ainda pica-pau do lombo. A presença de DJs anima o espaço, ideal para refeições rápidas e descontraídas. No copo, pode-se beber cocktails clássicos como negroni e vinhos de todo o mundo.

Noutra sala, à esquerda da entrada, encontra-se o crudo bar, disposto em anfiteatro, a lembrar a costa italiana. Decorado com fotografias de praia, viagens, pores do sol e festa, é no entanto a zona mais intimista do Rocco. Ao balcão de nove lugares no topo pode-se saborear o mar, pois a carta é a mesma do gastrobar.

As principais novidades servem-se, por estes dias, no ristorante. Para responder ao calor de verão, o chef introduziu pratos mais frescos como carpaccio de robalo com salada da Toscânia e croutons; ravioli verdes de ricotta e spinaci; tagliata di manzo (carne); e spaghetti alle vongole com amêijoa boa da Ria Formosa temperada com coentros, alho, limão, azeite e vinho branco. Em breve, abrirá um terraço interior. O Rocco situa-se no piso térreo do hotel The Ivens.