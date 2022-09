Ritz Pool Bar prolonga verão lisboeta com pratos de partilha, à beira da piscina

O terraço do hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, recuperou o charme da estrutura original dos anos 1960 e está agora aberto a não-hóspedes, com uma carta versátil, boa para prolongar o verão na cidade.

Depois da piscina curvilínea inaugurada no verão passado, para uso dos hóspedes, eis que abriu à cidade o Ritz Pool Bar, a peça que faltava na configuração de “resort citadino” do Ritz, nas imediações do Parque Eduardo VII, em Lisboa. O projeto, a cargo do ateliê de arquitectura Openbook, recuperou a estrutura circular original de 1959, ano de abertura do hotel, e revestiu o bar com azulejos, abrindo-o à piscina.

A carta é assinada pelo chef executivo Pascal Meynard e inclui snacks e saladas como húmus com guacamole e tortilla, burrata italiana e salada de quinoa vermelha com ananás grelhado, por exemplo. Aqui e ali saltam à vista os clássicos hoteleiros – salada caesar de frango, rolo de lagosta e sandwich club – mas há que mencionar, entre as novidades, o ceviche de atum e os bem guarnecidos tacos de camarão.





Mais substanciais são os pratos feitos no josper, como o wagyu ou o camarão-tigre. No compasso final da refeição, o chef executivo de pastelaria Diogo Lopes sugere criações doces e frescas, como after eight, sunday de morango, uma trilogia de mini bolas de berlim e gelado caseiro de pastel de nata. Para acompanhar tudo isto no copo, a carta do Ritz Pool Bar tem sumos do dia, cocktails, vinho e outras bebidas.