Restaurantes Allora e Lima fundem-se em jantar italiano no Algarve

Os chefs dos restaurantes Allora e Lima, ambos em unidades do grupo Sana, em Lisboa e em Albufeira, vão protagonizar um menu a quatro mãos, no restaurante italiano do Epic Sana Algarve, na Praia da Falésia, em Albufeira. Acontece já nas noites de dia 7 e 8 de junho, a partir das 19h30.

A “Pop Experience Allora vs Lima” decorre nos jantares dos dias 7 e 8 de junho, no restaurante Lima, no Epic Sana Algarve, e terá a participação dos chefs de cada restaurante. O menu terá pratos italianos de cada morada, baseando-se na partilha de entradas, pratos principais e sobremesas, anunciou a organização.

Nas entradas, os clientes vão poder provar carpaccio de novilho black angus e ovo frito com creme de parmesão e trufa (ambos do Allora, restaurante do Epic Sana Marquês, em Lisboa); e carpaccio de bacalhau fumado e arancini de cogumelos (ambos do italiano residente).

Os pratos principais do Allora serão, por sua vez, tortello de camarão com molho de crustáceos e tagliolini “al tartufo”. O Lima far-se-á representar com um risotto de couve-flor com pesto e um medalhão de novilho com couve-flor.

Allora e Lima dividirão também a autoria das sobremesas, de forma a refletirem a oferta atual. De Lisboa virá um tiramisú e um cannolo siciliano, enquanto o Lima fará lampone de framboesa e pistacho e profiteroles.

O valor dos jantares é de 65 euros/pessoa, sem bebidas. Haverá música ao vivo e um serviço de bar com cocktails “personalizados” em representação de cada um dos hotéis, cujos restaurantes estão abertos a não-hóspedes. As reservas podem ser feitas através dos contactos 212 468 688 e [email protected].