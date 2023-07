Restaurante Soul Garden, em Lisboa, ganha sala interior para funcionar todo o ano

O restaurante e bar Soul Garden, em Sete Rios, ganhou uma sala interior que permitirá manter o exotismo asiático e latino-americano todo o ano, faça chuva ou faça sol. Por ora, provam-se os novos pratos de verão do chef Miguel Teixeira.

As portas de vidro deslizam automaticamente e revelam o que será o próximo jardim de inverno da cidade. A ideia do gabinete de arquitetura e design Spacegram foi levar para dentro a natureza do exterior, por isso há cadeiras com tecidos florais, plantas frondosas, painéis com motivos tropicais e vários nichos com luz ténue que asseguram privacidade, tal como acontece no espaço ao ar livre do Soul Garden, no piso térreo do hotel Corinthia. Doravante, o restaurante estará aberto todo o ano.

A renovação estética salta à vista dos clientes, mas a maior parte dela foi invisível. “Termos construído uma cozinha nova, além de nos dar melhores condições para trabalhar, permitiu-nos estender a carta para pratos com maior elaboração”, explica o chef executivo Miguel Teixeira. O capítulo dos sabores do Japão foi o que mais cresceu, com novos gunkans de salmão, tomate seco e teriyaki; atum, kimchi, togarashi e cebola frita; e peixe branco, camarão, tobiko e maionese japonesa.









À luz da fusão entre Ásia e América-Latina entraram também um novo nasi goreng de frango, um caril massaman de camarão com arroz de coco, baos de cordeiro e tacos de caranguejo de casca mole com espargos, cebola frita e maionese de lima. Quem não estiver virado para a partilha tem vários pratos de prazer individual, como barriga de porco cozida lentamente com hoisin, pimento, shitake e bimis. Já nas sobremesas entrou uma mousse de pêra e chocolate recheada com gel de Asahi.

Outra das apostas fortes do Soul Garden é a coquetelaria de autor, a cargo do head bartender Pedro Dias. Dos cocktails de assinatura, o Wagazabi, por exemplo, leva saké Junmai, rum picante, pasta de wasabi e alga nori; e o Irresistible é feito de gin Roku, Aperol, sumo de toranja e clara de ovo. A animação chega também por via sonora, com uma programação musical pensada pelo DJ Kamala. Nos dias 16 de agosto e 30 de setembro haverá ainda concertos de bossa nova ao final da tarde.