Restaurante Porto Novo celebra fim de 2022 com clássicos

Jantar de gala do espaço do Sheraton Porto Hotel & Spa é uma viagem que começa com salmão e termina com chocolate.

A 31 de dezembro, pelas 19 horas e até às 20, no átrio do Sheraton Porto Hotel & Spa, dão-se os primeiros passos do Jantar de Gala 2022 com que o restaurante Porto Novo assinala a mudança de ano.

A refeição, preparada pela equipa do chef Ilídio Barbosa, alia protagonistas clássicos e algumas novidades.

Começa-se por um “amuse-bouche” sob a forma de tártaro de salmão e iuzo, espuma de carabineiro, um Ferrero de “foie” cuja doçura se intromete, bem, na frescura geral, e um contraponto ácido trazido por um chutney de ananás. Uma conversa de sabores para a qual também colabora a bebida, espumante Montanha Real Grande Reserva.

O espumante permanece à mesa para receber o taco de lagosta, vieira e carabineiro marinado, mais o parfait de ervilha e pistácio tostado e os rebentos de acelgas. A paleta de texturas vai da tenrura à sadia robustez. É o cume de uma refeição crivada de pontos altos.

Segue-se um não menos robusto pargo legítimo lacado em ervas exóticas, assente num reconfortante cevadotto de santola e espuma de coentros. Por cima, uma telha de rúcula selvagem. Pelo copo, e para tomar nota, um magnífico Redoma Reserva branco 2021, equipa Niepoort, duriense, com uma maturidade invulgar, vindo de vinhas velhas.

Depois de um limpa palato eficaz – granizado de abacate e limonete com ar de champanhe – eis a carne. A riqueza do tornedó de novilho Charolês disputa a atenção com outros sabores marcantes: texturas de cogumelos selvagens, batata confitada, espargos glaciados, molho de trufa negra. O vinho, agora tinto, permanece no Douro: Quinta da Leda, Casa Ferreirinha, 2019.

É na sobremesa, sublinha Ilídio Barbosa, que se vão encontrar as novidades centrais do Jantar de Gala 2022: texturas de chocolate, o chocolate negro com infusão de framboesa, brownie de caju caramelizado, sorbet cítrico e frutos do bosque. Uma festa.

Nesta passagem de ano o Porto Novo pode acolher entre 120 e 130 clientes. Um DJ dará música durante e após o jantar. O evento custa 300 euros por pessoa, sendo gratuito até aos dois anos e disponibilizando, por metade do preço, um menu para crianças entre os três e os 12 anos (é admitido um máximo de duas crianças por casal). Não falta um menu vegetariano – que, em rigor, mantém os frutos do mar, substituindo apenas o tornedó por steak de seitan com crosta de tomate seco, braseado de legumes ibéricos, azeite de basílico fresco e pimenta rosa.

Rumo a 2023, haverá também buffet tardio de sobremesas e frutas, e múltiplos digestivos.