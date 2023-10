Restaurante Olivae, em Lisboa, recebe feira e jantar italianos esta segunda-feira

O Olivae Restaurant & Terrace, no piso térreo do hotel Corinthia Lisbon, em Sete Rios, recebe esta segunda-feira à noite um jantar italiano especial com trufa negra. Durante o dia, decorre uma feira de vinhos italianos e com produtos artesanais daquele país.



O restaurante Olivae, situado no piso térreo do hotel Corinthia Lisbon, em Sete Rios, recebe esta segunda-feira ao longo de todo o dia uma feira dedicada a produtos de Itália, com as produções vitivinícolas daquele país mediterrânico em destaque. É de vinho que se fala, e em particular dos produtores italianos que vão estar presentes na feira “Italian Wine Affair”, a decorrer naquele hotel entre as 12h30 e as 17h30. A entrada custa 40 euros por pessoa.

Na feira, além de vinhos, haverá a presença de “artesãos da gastronomia regional” italiana. Ao cair da noite, a partir das 19h30, o restaurante Olivae recebe o jantar “Trufas e Taninos”, que segundo comunicação do evento será constituído por cinco momentos gastronómicos harmonizados com “vinhos italianos premium”. A refeição tem o valor de 110 euros/pessoa, com vinhos, e deverá decorrer na esplanada de oliveiras milenares, se as condições meteorológicas o permitirem.

A iniciativa, que decorre esta segunda-feira, 23 de outubro, conta com a participação da Italian Signature Wines Academy e da Emporio Italia – Italy at your Doorstep.