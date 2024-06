Restaurante lisboeta Infame refresca carta para o verão (e a esplanada)

O restaurante de cozinha portuguesa com toques multiculturais, instalado no 1908 Hotel, no Largo do Intendente, em Lisboa, lançou um novo menu de almoço e de jantar, acompanhado por alterações no serviço da esplanada. O responsável é o chef André Rebelo.



Inquieto e provocador à imagem do Largo do Intendente onde está situado, o restaurante Infame, no piso térreo do 1908 Hotel e aberto a não-hóspedes, lançou em meados de maio uma nova carta, com pratos adaptados ao tempo quente. E as novidades, assinadas pelo chef André Rebelo, não chegaram sozinhas. Já antes, a esplanada tinha sido relocalizada para uma posição mais frontal face ao restaurante, adotando o horário contínuo das 12h às 22h30.

As próprias sugestões de almoço não se esgotam dentro do horário habitual, estendendo-se das 12h às 18h. Sopa de tomate, ovo a baixa temperatura e pão tostado; polenta frita, cogumelos e espuma de queijo; e frango frito e molho de barbecue são apenas três das 17 opções de pratos para almoçar. Entre as propostas do chef estão também arroz frito de pato e legumes; gnocchi, molho de tomate e legumes; e várias tostas em pão de massa-mãe.

Ao jantar, o menu está estruturado entre entradas, pratos veganos, de peixe, de carne e sobremesas. Os croquetes de novilho com molho de mostarda e mel são das entradas mais pedidas, sendo que também há um novo húmus de abóbora com bimis e romã. Nos peixes, uma das recomendações é o prato de choco grelhado com massa pevide cremosa e couve. Seja como for, vale a pena provar o carré de borrego com arroz biryani e pão naan.

De segunda a sexta, das 12h às 19h, o restaurante tem um menu de almoço, com pratos diários, a 15 euros/pessoa.

Do bar – que também abre às 12h e encerra agora às 00h -, os bartenders de serviço enviam até 15 cocktails originais, dos quais quatro não têm álcool. O nome do restaurante, Infame, relaciona-se em tudo com a má fama que o bairro do Intendente teve durante anos, por causa da prostituição e ambiente inseguro que nele existiam. Uma realidade que o hotel, aberto há sete anos e gerido pela Amazing Evolution em articulação com a família proprietária, conseguiu mudar ao longo dos anos.