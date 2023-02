Lisboeta Grill D. Fernando convida restaurante Geadas para Semana Gastronómica

Nos primeiros três dias de março, o lisboeta Grill D. Fernando vai estrear as Semanas Gastronómicas na companhia do restaurante bragantino Geadas.

Abrindo as Semanas Gastronómicas, de 1 a 3 de março, o chef Alexandre Gomes, do Grill D. Fernando, no Altis Grand Hotel, receberá na sua cozinha os sabores da família Geadas, que há mais de três décadas enchem as barrigas de quem passa por Bragança.

Cada um dos dias vai contar com uma ementa distinta. Pelo preço de 50 euros por pessoa, com bebidas incluídas, será possível provar alguns sabores transmontanos, como repolgas com chouriço e croutons, javali estufado com castanhas, chouriça de boche assada, posta de carne mirandesa com batata a murro e grelos salteados.

A história do Geadas começou a ser escrita quando Iracema e Adérito tinham 20 anos, numa viela escura com um snack-bar, 13 bancos e alguns petiscos. Por ser um local frio, mas onde todos queriam ir, nasceu o nome Geadas. Nos dias que correm, toda a família é conhecida assim, incluindo o filho do casal, o chef Óscar Geadas, que arrecadou a primeira estrela Michelin para Bragança, com o seu G Pousada.

Esta Semana Gastronómica é apoiada pelos vinhos Casa do Joa e pelos azeites Arvolea, também da região de Trás-os-Montes. O embaixador gastronómico é Virgílio Gomes e na próxima edição será a vez do restaurante O Gaveto brilhar.