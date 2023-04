Resende: vem aí um fim de semana doce, com a Festa das Cavacas

No próximo fim de semana, o município de Resende, em Viseu, promove a Festa das Cavacas, que convida a saborear o doce típico da região: uma espécie de pão-de-ló feito com ovos, açúcar, farinha e água.

A festa que celebra a cavaca, doce tradicional de Resende, está de volta. Com início já neste sábado, das 15 às 24 horas, o ponto de encontro é no Largo da Feira. No domingo, decorre das 11 horas às 19 horas.

São mais de 20 os produtores que vão marcar presença e as cavacas não estão sozinhas: vinho, artesanato, licores e compotas também constam da lista de produtos no evento.

Os dois dias vão contar com a animação de grupos de música popular, bem como atividades para o público infantil.

Os visitantes podem deslocar-se até Resende de comboio, saindo na estação de Ermida. A partir daí, existem ligações rodoviárias gratuitas até ao centro da vila.