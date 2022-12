Receitas natalícias do chef Hugo Dias com recordações de infância

Foi a pensar na comida da avó e no aconchego familiar dos seus tempos de criança que Hugo Dias escolheu para receita natalícia lombo de bacalhau com “farinha de pau”. Para sobremesa, sugere quinoa doce com aveia.

Bacalhau cozinhado a baixa temperatura com farinha de pau da avó e pak-choi

Ingredientes para uma pessoa

2 lombos de bacalhau (300/400 g)

100 ml de azeite; alho q.b.

Aneto (rama pequena)

150 g de polenta; 1 cebola pequena

300 ml de caldo de bacalhau

30 ml de vinho branco

Cominhos q.b.

Sal e pimenta q.b.

Pak-choi

Modo de preparação

Limpar o lombo de bacalhau, removendo a pele e a espinha central por completo. Colocar os lombos num saco de vácuo pequeno (ou saco hermético) com azeite, lâmina de alho e uma pequena rama de aneto. Fechar a vácuo. Colocar uma panela com água a ferver e reduzir para lume brando. Colocar os lombos para confitar durante 20 minutos sem deixar ferver a água.

Para o caldo de bacalhau

Refogar cebola em azeite até dourar, adicionar as peles, espinhas, aparas do bacalhau e água. Deixar ferver em lume brando por 30 minutos. Coar e aproveitar apenas a calda.

Para a “farinha de pau”

Refogar em azeite a cebola picada e o restante alho. Adicionar a polenta e refrescar com vinho branco. Adicionar caldo de bacalhau até obter consistência cremosa. Mexer sempre e temperar com sal, cominhos e pimenta. Envolver meio lombo de bacalhau, previamente confitado, em lascas, à polenta.

Reservar.

Numa frigideira bem quente com azeite, adicionar as folhas de pak-choi e dourar as mesmas.

Sugestão de empratamento: Colocar no centro do prato uma colher de sopa, bem cheia com polenta, pressionar no meio para cuidadosamente colocar o bacalhau confitado no centro. Dispor em volta as folhas de pak choi para decorar.

Quinoa e aveia doce com coulis de frutos vermelhos e crumble de gengibre

Ingredientes para o creme (duas pessoas)

100 g de quinoa

50 g de aveia

400 ml de bebida vegetal

100 g de açúcar amarelo

pau de canela

Ûma raspa de limão sem a parte branca

10 g de gengibre ralado

30 g de farinha

15 g de manteiga de soja.

Preparação

Colocar a bebida vegetal a aquecer com a casca de limão e o pau de canela. Quando ferver desligar.

Lavar bem a quinoa e escorrê-la.

Colocar num tacho a quinoa e a bebida vegetal a cobrir, em lume brando ir mexendo para cozinhar a quinoa e ir adicionando o restante liquido. Quando estiver quase cozinhada a quinoa, adicionar a aveia. Quando cozida, adicionar o açúcar e envolver bem.

Para o crumble, envolver bem o gengibre ralado, manteiga de soja, farinha e açúcar e levar ao forno para tostar a 200ºC. Deixar arrefecer.

Decore com apontamentos de coulis de frutos vermelhos e crumble de gengibre.

Ingredientes para coulis de frutos vermelhos

350 g de frutos vermelhos congelados

200 g de açúcar

Sumo de uma lima

Preparação

Colocar numa panela todos os ingredientes e deixar macerar por 30 minutos em lume brando.

Após macerados, colocar numa liquidificadora e triturar na velocidade máxima ate obter um creme liso.

Passar pelo peneiro para remover sementes. Deixar arrefecer e colocar num biberão de empratamento.

Ingredientes para o crumble de gengibre

100 g de farinha

100 g de manteiga

100 g de açúcar

1 colher de sopa de gengibre

Preparação

Misturar todos os ingredientes num tabuleiro e levar ao forno a 180º C até dourar.

A meio do processo, retirar tabuleiro e mexer o conteúdo para evitar queimar.

O Vinho

M.O.B. lote 3 dão branco 2021 (12,5%)

Para o chef, este branco do Dão (sub-região da Serra da Estrela) balança bem com o encorpado da “farinha de pau” e tem a leveza que o bacalhau precisa. A caraterística mais salgada da pak-choi casa bem com a acidez e frescura do vinho.

Chef Hugo Dias

As recordações de Natal de Hugo Dias, à frente do restaurante A Escola by The Artist (que integra The Editory Artist Porto Hotel), passam sempre pelo que se servia à mesa nesta época fria. Natural de São Pedro da Cova, Valongo, o chef vai aos pratos buscar o conforto de outros tempos. “No Natal, eu não comia bacalhau com farinha de pau”, conta. Mas o fiel amigo não faltava nos dois dias de festa, desde o tradicional, cozido, ao farrapo velho, feito com os restos da consoada. Também fazia parte da tradição “o arroz de cabidela que a avó cozinhava para os netos”.

São as lembranças domésticas que fizeram Hugo Dias escolher o bacalhau com “farinha de pau” da avó. O Natal lembra-lhe sempre a família, por isso este prato é tão significativo. A avó preparava-o como comida de conforto de inverno. A ideia é aproveitar alguns restos que não se usam quando se limpa o bacalhau, como as peles ou as espinhas. Faz-se um caldo com esses desperdícios e é com ele que depois se engrossa a farinha de pau. O chef chama-lhe “farinha de pau” porque a avó sempre lhe chamou assim, mas na verdade é polenta, farinha de milho, e não farinha de mandioca.

Para evitar desperdícios quando se confita o bacalhau, normalmente regado com azeite até estar totalmente coberto, o chef sugere que tal seja feito num saco de plástico. Dentro deste vai o lombo juntamente com o azeite e as ervas aromáticas. Depois, é só pôr o saco numa panela com água, deixando cozer em lume brando. Quando este está no ponto, abre-se o saco e os sucos resultantes da cozedura usam-se para engrossar e dar mais sabor à “farinha de pau”.

Para acompanhar o lombo e a farinha, o chef escolheu couve pak-choi salteada. Este vegetal de origem asiática agrada-lhe devido à sua textura e ao sabor “um pouco salino, que joga bem com o bacalhau”. A azeitona aparece aqui em forma de tapenade (paté), para dar ao prato uma textura mais cremosa e contrastar com as lascas do bacalhau.

Para desenjoar das sobremesas típicas da época, mas referenciando-as, Hugo Dias sugere uma espécie de mistura entre arroz doce e leite-creme, mas sem arroz, nem ovos. É quinoa e aveia doce, servida com coulis de frutos vermelhos e crumble de gengibre. Nesta receita totalmente vegana, o chef deixa à escolha de quem for preparar o doce em casa que bebida vegetal usar. O processo de confeção é semelhante ao do arroz doce. No final, rega-se com o coulis previamente preparado e o crumble de gengibre vai dar crocância e mais aroma ao conjunto.

Hugo Dias vai passar esta consoada a cozinhar para os hóspedes de The Editory Artist Porto Hotel, que recentemente se tornou o primeiro hotel-escola de cinco estrelas em Portugal, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. “A minha equipa, mando-a para casa, fico cá eu. Mas o dia de Natal, passo em família e não entro na cozinha.” Hugo vai presentear os hóspedes com um muito tradicional bacalhau com todos e a entrada será um creme de aves com castanhas. A consoada termina com menu de sobremesas tradicionais.