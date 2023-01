Receita de sopa de curgete com ovo escalfado, do livro “Senas saudáveis”

No livro “Senas saudáveis”, de edição recente, Mafalda Sena apresenta mais de 70 receitas rápidas, para diferentes ocasiões e que não requerem grande planeamento. Sopa de curgete com ovo escalfado é a proposta em destaque.

Depois de ter emagrecido mais de 20 quilos, graças à adoção de um estilo de vida saudável – que passou, claro está, pela mesa -, Mafalda Sena começou a partilhar as suas receitas online. Fê-lo na página de Instagram “Senas saudáveis”, que agora dá título ao seu primeiro livro, com mais de 70 receitas de pequeno-almoço, brunch, marmitas e snacks, entradas, doces, pães e pratos principais. Ideias para sopas não faltam, também. Esta é uma delas:

Sopa de curgete com ovo escalfado

Ingredientes:

2 curgetes grandes

1 cebola

1 chuchu

1 copo de água

Sal

Azeite

Toppings:

1 fatia de abóbora manteiga

1 dente de alho

1 rodela de gengibre ralada

½ colher de café de curcuma em pó

Sal e pimenta-preta

Sementes de abóbora a gosto

1 ovo

Água

2 colheres de chá de vinagre

Preparação:

Lavar muito bem os legumes e, de seguida, descascar a cebola e o chuchu.

Num tacho, pôr os legumes e juntar apenas um copo de água. Deixar cozinhar, sempre com o lume no mínimo. Pôr a tampa, para que o calor se concentre.

Passados 20 minutos, verificar se a curgete está cozida. Triturar tudo muito bem e temperar com sal e azeite. Se precisar de mais água, adicionar.

Lavar a abóbora, cortá-la em pequenos pedaços e salteá-la, numa frigideira antiaderente, com um dente de alho esmagado e o gengibre ralado, até que fique macia. Temperar com sal, curcuma e pimenta-preta.

Para fazer o ovo escalfado, pôr num tacho pequeno água a ferver. Assim que estiver no ponto, baixar a temperatura do lume e adicionar o vinagre. Isto vai ajudar a clara do ovo a coagular e a ficar com o aspeto que se pretende.

Com a ajuda de uma colher, criar um remoinho no centro do tacho. Pôr o ovo no centro do remoinho e deixá-lo cozinhar 2 a 3 minutos: assim que a clara estiver completamente definida e branca, estará pronto.

Retirar o ovo da água, com ajuda de uma escumadeira, e pÔ-lo em cima de papel de cozinha para absorver o excesso de água.

Juntar ao creme de curgete os toppings: a abóbora salteada, as sementes de abóbora e o ovo escalfado.