Ravioli e focaccias chegam à Calçada do Combro, em Lisboa, com o Vesuviano

O Vesuviano, na Calçada do Combro, em Lisboa, posiciona-se como um restaurante “fast casual” e vende ravioli e focaccias com farinhas portuguesas e ingredientes italianos.

Ravioli e focaccias: é deste casamento italiano que se faz a oferta “fast casual” do Vesuviano, um dos mais recentes restaurantes da zona histórica de Lisboa, entre o Poço dos Negros e a Bica. Francesco Giannone e Christopher Macedo são amigos desde a adolescência e juntaram-se primeiro em Campo de Ourique, num espaço entretanto vendido; e agora neste pequeno reduto de Itália na capital, com tudo pensado para ser prático, desde a toalha aos talheres e pratos biodegradáveis.

“O segredo de um bom ravioli é o recheio e não tanto a finalização”, diz Francesco, chef de cozinha com experiência em vários restaurantes italianos. Na preparação dos ravioli utilizam farinha de trigo 00 moída em pedra, a baixa temperatura, pelo moleiro Paulino Horta (que abastece padarias como a Gleba), processo que ajuda a manter “os minerais e enzimas que facilitam a digestão” da massa. A maioria dos outros produtos vem de Itália, como o queijo mozzarella e o prosciutto di parma.

O menu tem 11 ravioli, dos quais se destaca o de cogumelos selvagens com queijos ricota, mascarpone e grana padano, pimenta e salsa trufada. Mais substanciais são as focaccias, como a Sorrento, composta por prosciutto di parma DOP, mozzarella fior di latte, rúcula e vinagre caseiro. A lasanha parmigiana, à base de beringela e sem massa, é outra das opções. Para beber, há cervejas italianas. Os planos do Vesuviano são abrir um espaço de workshops de pasta na cozinha de produção.