Quinas, o pastel do Sabugal com castanha local e alma beirã

Em 2015, o chef Rui Cerveira criou o pastel Quinas à imagem do concelho beirão, equilibrando o recheio à base de castanha local com a leveza da massa filo. Está disponível o ano todo, mas nesta altura o fabrico acelera.

Há sete anos, Rui Cerveira foi desafiado pela autarquia do Sabugal a criar um produto “guloso, apetitoso e que representasse a região”, passando a receita para produtores locais que mostrassem interesse em replicá-la. De entre 13 versões apresentadas, surgiu o Quinas, batizado em homenagem ao castelo do Sabugal, o único no país com uma torre com cinco quinas.

A massa filo foi escolhida para suavizar o recheio do pastel que recorre à matéria-prima local – a protagonista é a castanha, à qual se juntam ovos, azeite, mel, açúcar, leite, limão e erva-doce. “Tem um bom equilíbrio entre a leveza da massa e o uso da castanha, que por vezes pode tornar-se pesada. Por isso, algumas pessoas conseguem comer quatro pastéis seguidos”, ri-se o chef, que vende este produto no seu restaurante, Casa da Esquila, na aldeia de Casteleiro, aconselhando-se a encomenda prévia. “Fabricamos o ano inteiro, mas nesta altura, e até ao Natal, é em ritmo constante”, diz o chef.

A alternativa é comprar pela plataforma online Sabores e Sensações, que envia os pastéis de castanha em caixas de cinco unidades para todo o país (a 6,50 euros/caixa). Depois é ir saboreando ao ritmo de cada um, tendo aqui a longevidade um papel fulcral. “Este pastel aguenta bem até 10 dias”, explica o responsável.

Sobre o ingrediente cabeça-de-cartaz, Rui Cerveira explica: “A nossa castanha, além da sua boa qualidade, é muito versátil e conjuga perfeitamente com a cozinha portuguesa, das entradas aos pratos principais, sobremesas e doçaria, tanto em restaurantes tradicionais como em casas Michelin”, remata.