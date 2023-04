Queijo Serra da Estrela DOP para provar e comprar em Gouveia

O Mercado do Queijo da Serra da Estrela vai ocupar o Mercado Municipal de Gouveia nos dias 7 e 8 de abril, sexta-feira e sábado.

Com mais de de 50 expositores, provas sensoriais, harmonizações e workshops, o Mercado do Queijo da Serra da Estrela, no Mercado Municipal de Gouveia, quer valorizar e promover este queijo e outro produtos locais com certificado de Origem Protegida.

Logo no primeiro dia, 7 de abril, há um workshop, às 10h00, sobre o fabrico deste queijo. Segue-se uma prova pública. Ainda de manhã, realiza-se uma oficina sobre o fabrico de manteiga e iogurte de ovelha, pela Escola Superior Agrária de Coimbra. Antes do almoço, haverá música, com o Grupo de Cantares Os Mondeguinhos e prova de vários queijos nacionais DOP.

Durante a tarde, apresentam-se vários produtos, como azevias de requeijão, bombons de chocolate de Queijo Serra da Estrela DOP e bombons de castanha. E haverá novamente provas de queijos DOP. Ao fim da tarde, há sunset com vinho branco.

No segundo e último dia do evento, voltam a realizar-se provas de queijos nacionais DOP e, de manhã, há um showcooking de tarte de queijo fresco, com Sahima Hajat e Sandra Pimenta (Masterchef). Ao início da tarde, será apresentado o livro “A Grande Viagem – Pelas Canadas de Viriato”, de Celeste Almeida.

Às 17h, vai harmonizar-se Queijo Serra da Estrela DOP com vinhos do Dão, e a seguir apresenta-se o livro “Queijeiras – As Guardiãs da Montanha”. A tarde termina com desfile de moda e acessórios da 100% Lã e um sunset, às 19h, desta vez com vinho tinto.

Nos expositores estarão sempre presentes, além dos queijos de vários produtores locais, o Borrego DOP, artesanato, vinhos Dão da Sub-Região Serra da Estrela, pão de centeio tradicional, enchidos e doçaria. Há ainda diversos espaços de snack, como o Bifana Serrana, onde se poderá degustar alguns destes produtos.

A entrada é livre, mas algumas das iniciativas requerem inscrição.

Esta iniciativa é organizada pelo Município de Gouveia e conta com a colaboração da APROSE – Associação dos Pastores e Produtores de Queijos da Serra da Estrela, do Instituto de Gouveia – Escola Profissional e da EstrelaCoop – Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela.

Programa completo e inscrições em mercadodoqueijo.pt.