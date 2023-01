Queijo São Jorge DOP chega a 20 restaurantes de todo o país

A iniciativa À Roda do Queijo de São Jorge DOP começa dia 20 de janeiro - Dia Mundial do Queijo - e prolonga-se até dia 29, com mais de 20 chefs e restaurantes de todo o país a proporem pratos originais e tábuas deste queijo exclusivo dos Açores.

Durante 10 dias, o queijo São Jorge DOP, produzido unicamente na ilha de São Jorge, nos Açores, vai ser a estrela à mesa de restaurantes de vários chefs, um pouco por todo o país. A iniciativa À Roda do Queijo de São Jorge DOP é da Uniqueijo e LactAçores e tem como objetivo “divulgar e consolidar o valor deste produto de excelência único no mundo”.

A ação promocional reúne mais de 20 chefs e restaurantes em Portugal continental e nas ilhas, que irão “apresentar nos seus menus pratos originais, assim como tábuas de queijos que apresentam o produto no seu estado original”, lê-se em comunicado. A ideia é divulgar as caraterísticas e potencialidades das diferentes curas deste queijo – de sete, 12 e 24 meses.

Na zona de Lisboa participam os restaurantes Fogo, Oitto, Prado, Pica-Pau, Solar dos Presuntos e Tasca da Esquina. No Porto, juntam-se à lista o Almeja, Apego e Oficina. No Ribatejo, a ação conta com o restaurante Ó Balcão e, no Alentejo, com a Gadanha Mercearia e o Restaurante Palma do Torre Palma Wine Hotel. Na Madeira, a ação conta com o Kampo e Já Fui Jaquet e, nos Açores, com os restaurantes Sabores Sopranos e São Jorge (São Jorge), O Petisca (Pico), Magma e Taberna Saca-Rolhas (São Miguel), Q.B. (Terceira) e Cantina da Praça (Faial).

O Queijo São Jorge DOP, reconhecido a nível nacional e internacional, é produzido em exclusivo na ilha de São Jorge há mais de 500 anos, desde a sua descoberta em meados do século XV. É feito a partir de leite de vaca cru, coalho e sal e “apresenta um aroma forte e sabor ligeiramente picante”. Tem um teor de gordura de 36%, e as curas variam entre 3 e 36 meses.

As suas características distintas resultam das condições edafoclimáticas únicas da ilha de São Jorge, que originam pastagens de culturas variadas. O queijo São Jorge DOP é produzido na Uniqueijo – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de S. Jorge, UCRL – e comercializado pela LactAçores.

Já a preservação e promoção da qualidade do Queijo São Jorge DOP é assegurada pela Confraria do Queijo São Jorge, associação científica e cultural com mais de 30 anos de história que trabalha para “preservar, dignificar e promover a autenticidade e qualidade deste queijo, um dos mais emblemáticos do país, certificado com Denominação de Origem Protegida (DOP).