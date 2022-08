Provas, concursos e showcookings no Festival do Bacalhau de Ílhavo

De 10 a 14 de agosto, o bacalhau será o protagonista de um festival gastronómico que junta 14 associações locais na confeção de pratos e petiscos com esse ingrediente essencial da cozinha portuguesa. Concertos, artesanato, concursos e showcookings completam o programa.

Durante cinco dias, o Festival do Bacalhau volta a assentar arraiais no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, com “mil e uma” propostas gastronómicas, em que o ingrediente principal é o “fiel amigo”. A confeção dos pratos e petiscos ficará a cargo de 14 associações locais, “herdeiros do conhecimento de uma longa história associada à pesca do bacalhau”, lê-se em comunicado.

O programa do festival inclui ainda degustações, provas, concursos e showcookings. A par da gastronomia, onde o afamado pão de Vale de Ílhavo também marca presença, há artesanato e animação durante todo o dia, com oficinas e atividades para as famílias. Estão também de volta as tradicionais “Corrida Mais Louca da Ria” (13 de agosto) e a “Volta ao Cais em Pasteleira” (14 de agosto).

As noites são de música, com concertos de Sons do Minho (10 de agosto), Bárbara Bandeira (11 de agosto), UHF (12 de agosto), Os Quatro e Meia (13 de agosto) e Dulce Pontes (14 de agosto).

A organização convida também a visitar o Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, recentemente reaberto ao público com um novo projeto museográfico que transporta o visitante para uma viagem aos mares do Atlântico Norte e pela memória da pesca do bacalhau. Destaque para as visitas especiais e a apresentação da peça de teatro “Além dos Mares de Fim do Mundo”, nas noites de 11, 12 e 13 de agosto.

O Festival do Bacalhau, de entrada gratuita, é organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, em conjunto com a Confraria Gastronómica do Bacalhau, que estimam receber a visita de 180 mil pessoas, e registar um consumo total de 10 toneladas de bacalhau e derivados.