Prova-se Portugal no Festival Nacional de Gastronomia em Santarém

É a 41.º edição do evento gastronómico, com um cartaz que inclui jantares a cargo de chefes com estrela Michelin, oficinas, música e expositores de produtos nacionais. Tem lugar na Casa do Campino de 21 de outubro a 1 de novembro.

O Festival Nacional de Gastronomia de 2022 junta nomes como João Oliveira, Henrique Sá Pessoa, Pedro Lemos e Diogo Rocha a Rodrigo Castelo, chef anfitrião da iniciativa, com obetivo expresso de proporcionar aos visitantes uma vista ampla sobre a comida portuguesa.

São oito os restaurantes que representam o país nesta edição: Do Dia pra Noite (Santa Cruz, Madeira), José do Rego (Lagoa, São Miguel, Açores), Torres (Braga), Académico (Bragança), Aleluia (Fátima, em representação do Oeste), Tentações da Montanha (Porto), Costa (Vila Real) e Lampião de Évora (Alentejo).

Na zona de restauração, que recria um ambiente de tascas recorrendo a mesas altas, sem assentos, além dos petiscos que se podem provar ao longo do evento há opções como francesinha e hambúrguer de toiro bravo. A programação conta ainda com cinco jantares para os quais os chefes são desafiados a criar pratos com inspiração nas respetivas regiões, harmonizados com vinhos das mesmas proveniências.

Marcam ainda presença em Santarém 32 expositores de doçaria, vindos de norte, sul e ilhas, bem como uma padaria, na qual é feito o pão regional do evento. A garrafeira, curadoria do sommelier Rodolfo Tristão, apresenta múltiplas opções de vinhos nacionais que podem ser adquiridos a copo ou em garrafa. Aposta-se também este ano em bebidas espirituosas, nomeadamente destilados portugueses e cocktails.

Para animar o Festival Nacional de Gastronomia há workshops de mixologia, à responsabilidade do bartender português Wilson Pires, showcookings, música com DJ e bandas portuguesas, ranchos e cantares tradicionais e uma área de debate de temáticas gastronómicas e promoção de marcas do setor. Pode também assistir-se ao trabalho dos artesãos, junto das mostras com produtos regionais.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, o festival e outros eventos realizados no âmbito do programa Santarém Capital da Gastronomia “são uma forte aposta para impulsionar o turismo e a restauração do concelho. É uma forma de juntar ‘à mesa’ o que de melhor Portugal tem em termos de gastronomia”.

O festival, que inclui uma zona infantil com babysitters, tem entrada gratuita até aos 17 anos e para os adultos que o façam até às 18 horas de segunda a sexta-feira. A partir dessa hora, assim como aos sábados, domingos e feriados, o bilhete custa 2,50 euros e pode ser adquirido online ou na bilheteira do recinto.