Projeto Residência leva chef João Rodrigues a cozinhar em Melgaço

Depois da primeira edição da Residência ter sido um sucesso, João Rodrigues continua a viajar pelo país. Em janeiro, Trás-os-Montes foi o destino escolhido. Agora, em fevereiro, cabe ao município de Melgaço, no Minho, acolher o restaurante itinerante, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Melgaço é o segundo destino do Projeto Residência, que, desde janeiro, está a levar o chef João Rodrigues em viagem pelo país, a ocupar lugares inusitados, cozinhando menus focados na região e nos seus produtos. Tabernas, casas, fornos comunitários, fortes, faróis ou castelos – qualquer um pode acolher aquele é “o primeiro restaurante itinerante do país”.

Depois de Trás-os-Montes, o chef estreia-se no Alto Minho, mais concretamente, nas Termas de Melgaço, no dia 18. Tal como aconteceu no mês anterior, conta com um convidado especial. No caso, é António Loureiro, do restaurante estrelado A Cozinha, em Guimarães. António vai acompanhar João numa ementa dedicada à lampreia, que ficará a 70 euros por pessoa. Após encher o estômago, assiste-se à Queima do Entrudo, uma tradição da vila, que conta com um desfile a partir das 16h30 horas, no Largo Hermenegildo Solheiro.

No dia seguinte, 19 de fevereiro, o holofote está virado para os produtos da região. Antes do chef João Rodrigues entrar em cena, serão organizadas visitas a produtores presentes no menu desse dia, como os apicultores das abelhas mansas.

Após estas visitas, está ao encargo do chef João Rodrigues preparar um almoço de seis pratos com produtos típicos. O cenário muda um pouco de figura, e é na Branda da Aveleira, uma aldeia típica à entrada do Parque Nacional Peneda-Gerês, que o chef vai confecionar uma ementa à base de vaca cachena, cabrito local, bacalhau, ovos, e mel de abelhas mansas. O forno comunitário da branda vai servir para cozer broa de milho, e servir caldo de saramagos, uma planta silvestre. A experiência tem o valor de 80 euros por pessoa.

A Residência tem a curadoria do Projeto Matéria, e agrega muito mais do que apenas as refeições. Atividades, restaurantes e pontos de interesse da região pretendem tornar este evento em algo que vai para além dos pratos e talheres.