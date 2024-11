Prato do Dia: receituário regional e exotismo marítimo à mesa do Cais da Villa

No centro de Vila Real há um restaurante que trabalha os produtos e o receituário da região em pratos exímios, mas também se refresca com propostas mais exóticas, como o risoto de sapateira.

É surpreendente o caminho que este restaurante tem conseguido calcorrear. Instalado no antigo armazém da que foi outrora a estação de caminhos-de-ferro de Vila Real, a casa é uma pérola da restauração local. O chef Daniel Gomes é conhecedor profundo dos produtos e receituário da região e tem sabido manter propostas muito válidas que atraem tanto os locais quanto os passantes. É fácil gostar de tudo que o chef Gomes idealiza, por ser sempre consensual.

Começa logo nas entradas, de que destaco o belíssimo e finamente cortado carpaccio de vitela maronesa. Há um folhado de caça que sai integralmente da cozinha e tem peças de javali, perdiz e coelho bravo, ligadas entre si por um creme abundante e muito saboroso. A minha entrada favorita nesta casa é composta por três enchidos tradicionais grelhados: moira, linguiça e alheira. A primeira é daqui mesmo, de Vila Real e é feita de carnes magras, cebola, salsa e unto de porco, depois atestada com sangue fresco de porco. Após a cura do fumeiro, os ingredientes atingem o seu zénite e ficamos com uma autêntica jóia popular ao nosso dispor. A linguiça e a alheira dispensam apresentações e os três enchidos são pura riqueza.

A secção do mar da ementa do Cais da Villa contempla peixes do mar e pratos de bacalhau, mas atrevo-me a sugerir que opte por um prato marisqueiro muito bom, composto por camarão tigre, vieira e lagostim com risoto de sapateira. Execução perfeita, a satisfação é garantida e vale pelo exotismo marítimo servido à mesa no centro de Vila Real.

Em termos de carnes, tem à sua disposição e prato típico e de origem rústica que é joelho da porca assado. Sabor e novidade no prato, ideal para quem gosta de uma gostosa peça de carne bem trabalhada. De sobremesas também estamos bem servidos, e sugiro o pão de ló à Caisdavilla, feito ao momento, servido bem hidratado e cremoso, como convém. Alternativa mais doce e muito bem feita é o toucinho do céu com sorvete de laranja, a técnica ao serviço do gosto, neste restaurante em que nosso prazer à mesa é levado muito a sério.