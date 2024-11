Prato do Dia: O Casarão do Castelo é porto seguro de todos os peixes e mariscos

Peixes e mariscos frescos, trabalhados com pureza e simplicidade, são o segredo do sucesso desta casa ribeirinha em Leça da Palmeira.

Instalada num reduto fresco e verde feito oásis resistente em Leça da Palmeira, esta casa ribeirinha representa antes de mais a renúncia às inexoráveis ondas da fast-food, à produção marítima não rastreável e ao marisco que não seja do dia. Abordagem que Joaquim Lopes se orgulha de defender desde o início, com os evidentes resultados positivos que passam pela fidelização da clientela que diariamente frequenta esta moradia.

Servidas ao natural, sem quaisquer artifícios desnecessários, as ostras são fresquíssimas e inteiramente evocativas da extrema qualidade do mar donde provêm. A época dos cogumelos dá o mote a um bom risoto de portobello que se serve como entrada a quem o deseja. E ombreia com qualquer restaurante japonês a tempura de gambas que aqui se processa, de fritura perfeita e sem excessos de gordura que se leva à mesa.

Mas há mais, muito mais, a copiosa oferta marisqueira e de peixes do dia por que passamos quando franqueamos as escadas desta casa de bem comer não deixam margem para dúvidas. Apetece tudo, tal o aspecto viçoso e imaculado com que tudo nos é apresentado. Num registo quase caseiro, prepara-se neste casarão junto ao castelo uma magnífica garoupa assada na brasa, convenientemente apresentada com arroz de grelos.

É pela pureza do pescado que aqui vimos, é pureza que encontramos. Há dias em que é só disso que precisamos, simplicidade acima de tudo. Isto se conseguirmos resistir a um bacalhau à Casarão, o mesmo é dizer à Narcisa, postas fritas com cebola e batatas fritas às rodelas. Prato que faz parte do que o consumidor português mais procura com os sentidos apurados e gula aguçada.

Há bons pratos de tacho nesta grande casa, destaco porventura a feijoada de tamboril, pela cozedura perfeita de todos os ingredientes e pelo acerto de temperos. Para coroar a refeição, termine com o fantástico lombo de boi no espeto que a grelha da casa prepara com beleza e garbo. E há duas propostas doces que sugiro fortemente e que são a tarte de laranja com vinho do Porto LBV e um pão de ló caseiro com moscatel que é de ir às lágrimas.

