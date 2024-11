Prato do Dia: em Cabanas de Tavira, a cozinha de Noélia Jerónimo faz-nos sonhar

Tártaro de atum com pistáchio, cuscos de Vinhais com lírio dos Açores e mãos de borrego com milho e couves são alguns dos sabores que a chef trabalha com mestria.

O bom costume de me pôr em festa quando me sento à mesa é no caso da especialíssima Noélia Jerónimo, um imperativo de coração. O seu Algarve, a sua Ria, a sua mestria e as suas mãos são assunto quase religioso. Este restaurante em Cabanas de Tavira é magnético para todos os que ao longo dos anos continuamente ali procuram avidamente uma mesa, o que nem sempre é fácil. Mas não é por isso que deixam tentar. É genial esta pequenina cozinheira de sorriso fácil e francamente original. Basta provar o seu tártaro de atum com pistáchio, para ver como se ocupa da harmonização de sabores e texturas, criando uma ponte forte entre o peixe e o fruto seco mas com que poucos ou nenhum deram até ali. O seu ceviche de ostras apresenta um equilíbrio perfeito entre a componente cítrica e a força do iodo e do mar contida no rugoso bivalve. A sua sopa de peixe tem trabalho prévio subtil de extração de caldo, para depois ser enriquecido com um ou vários peixes, sem ideia pré-definida e à semelhança do que os próprios pescadores fazem. Importante é o sabor.

A brilhante chef do sotavento algarvio alterna os saberes da sua muito querida cozinha de tacho com uma iguaria tão singela quanto rara, que é o minúsculo peixe-rei frito. É conhecido pelo seu cheiro dominante – por isso mesmo muito utilizado como isco na pesca – e nas mãos da nossa chef transforma-se em relíquia. O arroz de limão, corvina e amêijoas é avassalador e faz parte dos grandes valores da sua cozinha.

Noélia Jerónimo procura sempre novas formas e sabores e tem prazer em cruzar sabores de outras paragens com os seus. É o caso por exemplo dos cuscos de Vinhais com lírio dos Açores, uma viagem que todos devem procurar fazer se quiserem entrar na mente e imaginação da chef. Em contrapartida, o seu prato genuinamente serrano de mãos de borrego com milho e couves convertem mesmo o mais renitente em relação àquele tipo de carne. A fusão é perfeita e põe-nos a sonhar à mesa. Quando chegar a sua primeira vez, esqueça todas as recomendações e deixe-se levar pela chef Noélia, vai dar-lhe o melhor.

