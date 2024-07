Praça junta chefs e produtores no Beato para a Festa do Arroz

Cinco variedades de arroz, cinco chefs, cinco pratos. Dia 13 de julho, na Praça, entre as 12h e as 22h, há conversas com diferentes especialistas e degustação de arrozes. O acesso é gratuito.



Inserida na missão da Praça de “dar voz aos produtores nacionais, ao produto e ao que de melhor se produz no nosso país”, a Festa do Arroz chega este sábado ao Beato, em Lisboa, para mostrar a diversidade de arrozes existentes em Portugal, nomeadamente as variedades Ariete, Ronaldo, Caravela, Teti e Guadiagran.

Com a curadoria do jornalista Edgardo Pacheco, o evento conta com a presença de vários chefs que se juntam ao chef da Praça, para confecionar pratos com diferentes variedades de arroz. A cargo do chef José Maria Lino ficará o arroz doce, feito com o Ariete do Bom Sucesso. Já o chef Lucas Azevedo irá preparar sushi com o Ronaldo da Rice Crafters, produzido no Vale do Sado. Arroz de lingueirão, feito com Guadiagran da Cigala, é a proposta do chef Bertílio Gomes. O chef Kiko também estará presente no evento, com um arroz de cogumelos, avelãs e queijo da Ilha.

Quem visitar a Praça neste dia vai poder circular pelas diferentes estações, falando com os chefs, e provando os seus pratos, disponíveis a preços entre os quatro e os sete euros.

No programa da Festa do Arroz consta ainda a conversa “Arroz Caravela – como se criou o carolino português”, na qual se falará sobre a cultura do arroz, com foco no Caravela (o primeiro Carolino português criado nas últimas décadas) e de como se cria uma variedade. O momento será moderado por Edgardo Pacheco, e contará também com a participação de Pedro Monteiro, da Casa do Arroz.

Sendo este um evento para toda a família, a Magnolia Method, uma organização sem fins lucrativos de apoio a jovens e crianças, também vai promover um workshop sobre o tema do arroz para os mais pequenos.

A programação completa pode ser consultada na página de Instagram da Praça.