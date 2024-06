Praça Fest volta a agitar Beato com música, comida e workshops

Terceira edição do Praça Fest, no Beato Innovation District, em Lisboa, decorre nos dias 29 e 30 de junho, com produtores agrícolas convidados, marcas de moda sustentável, comida, bebida, música e workshops. Um bom pretexto para, uns dias antes ou depois, visitar o recente Refeitório do chef Glediston Santos.



A poucos dias da terceira edição do Praça Fest ser levada à cena na Praça, instalada no Beato Innovation District, na zona oriental de Lisboa, já se conhecem alguns dos atrativos do evento. Conforme foi anunciado nas redes sociais, a festa de verão terá “DJs, marcas e produtores convidados, [comida] de grelha, ostras e muito mais”, durante os dias 29 e 30 de junho, na ampla praça ao ar livre que interliga os edifícios do restaurante Refeitório e da Praça, onde se encontram a mercearia, padaria, pastelaria, charcutaria e queijaria, garrafeira e wine bar.

No espaço ao ar livre está também montado um écrã para a transmissão dos jogos do Euro 2024, que quarta-feira, 26 de junho, colocará em campo as seleções de Portugal e Geórgia, a partir das 20h. A Praça mostra que a competição futebolística toma conta da agenda, sendo que no domingo, 30, se serve o tradicional brunch buffet com os produtos portugueses ali vendidos, com direito a um workshop que ensinará as crianças a fazer um bolo de cenoura. Há também brunch aos sábados e feriados, das 11h às 16h: 30 euros/adulto e 15 até aos 12 anos.

O Refeitório é o espaço mais recente da Praça, tendo aberto no final de 2023, e encontra-se no edifício da manutenção militar construído em 1933, conforme atesta uma pedra no chão. Era, de facto, o antigo refeitório dos trabalhadores, e por isso tem mesas duplas e corridas, em pedra de mármore branco. Na parede está uma obra do artista plástico Francisco Vidal, que reinterpreta de forma contemporânea as vivências do espaço industrial. No teto, potes de barro suspensos iluminam a sala, cuja fronteira entre as mesas e a cozinha aberta se esbate.

É atrás do balcão que está o chef Glediston Santos e a sua brigada de cozinha, responsáveis pelo menu de comida portuguesa contemporânea, feita com os produtos que ali se vendem. A ideia é os clientes partilharem entradas frescas, pratos de carne, peixe e opções vegetarianas, das quais a Praça destaca, por exemplo, peixinhos da horta com maionese picante de ervas e algas; arroz de míscaros; barriga de porco bísaro cozinhada lentamente com arroz de abóbora; e um brownie, já nas sobremesas, feito com cacau 70% do produtor alentejano Melgão.

A premissa da equipa é ir atualizando o menu sempre que as estações o exigem, pelo que nem todos os pratos podem estar disponíveis, ou alguns podem sofrer alterações. A mesma lógica é aplicada aos cocktails originais do bar da Praça (no edifício em frente), cujas receitas saem da mente e mãos experientes de José Pedro e Catarina Campos, batizadas com nomes de árvores autóctones portuguesas. Sempre que os produtos ficam fora da época, a dupla transforma-os em picles, fermentados ou shrubs, de forma a rentabilizá-los e evitar o desperdício.