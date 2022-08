Porto: sabores japoneses em ambiente descontraído, no Tokko

Depois do Tokkotai, restaurante de cozinha japonesa marcado pela sofisticação, chega ao Porto o Tokko, da mesma família, mas com uma ementa mais simples e acessível. Aqui há desde combinados de sushi até poke, tacos e sobremesas.

Falar do restaurante japonês Tokko, que abriu recentemente na Rua de Ferreira Borges, no Porto, implica falar do seu irmão pouco mais velho, o Tokkotai, na medida em que partilham o edifício, a matéria-prima e a equipa. Aliás, o grupo de empresários portuenses por trás dos dois projetos de cozinha japonesa fez questão de trazer de São Paulo, no Brasil, 20 profissionais de sushi bar, cozinha quente, bar e sala. Os espaços estão unidos também por um pátio interior ao ar livre e têm o toque do designer de interiores Paulo Lobo. Mas são bem distintos, e complementares, tanto no ambiente como na oferta.

O Tokkotai visa proporcionar uma experiência – que pode ser diferente a cada jantar, face à diversidade de salas (todas sofisticadas) e de propostas (fruto de uma abordagem criativa às técnicas tradicionais). Já o Tokko, de atmosfera descontraída, foi pensado para refeições casuais e por valores mais acessíveis. Por agora, abre só de dia, mas em breve servirá igualmente jantares e terá uma vertente de wine bar à tarde. “O Tokko tem a mesma genética que o Tokkotai, mas é mais jovem, menos ambicioso do ponto de vista da carta, que é menor e mais fácil, e mais económico”, sintetiza Paulo Barros Vale, um dos sócios. Procura abranger públicos mais vastos, tanto que disponibiliza serviços de takeaway e entrega ao domicílio.





Sushi batera, sashimi, uramaki, hossomaki e temaki são algumas sugestões do Tokko, numa ementa que engloba ainda combinados (um deles vegano), poke, tacos e pratos quentes. Para a mesa podem ir entradas como carpaccio de salmão trufado ou tacos de alface romana com costela de porco e salsa criolla. E nas sobremesas há desde brigadeiro de colher com morangos e crocante de castanha até bolo chiffon com creme inglês e gelado. Outra opção é o menu executivo, composto por um otoshi (pequeno snack que costuma servir de entrada, no Japão), um prato quente ou combinado de sashimi, batera e nigiri (dez peças), sobremesa, bebida e café. Sendo que, por estes dias, apetece saborear a refeição lá fora, no pátio das traseiras ou na esplanada em frente ao restaurante.