Porto: rio à vista no Amura, entre cocktails de autor e galos a cantar

O Hotel das Virtudes, com pouco mais de um ano de existência entre as ruas estreitas de Miragaia, no Porto, tem uma joia no cimo. Chama-se Amura Bar & Rooftop Lounge, e acaba de refrescar a carta de bebidas.

Pelas ruas estreitas de Miragaia se chega ao Hotel das Virtudes, nascido da recuperação de um edifício, com raízes no século XVI, que já foi armazém, fábrica e residência aristocrática. Ana Reis, diretora de comidas e bebidas deste novo cinco estrelas, guia-nos pelos diferentes andares, até chegar ao quinto, onde fica o Amura Bar & Rooftop Lounge, com vista para o Douro, a Alfândega, os telhados e as casas coloridas. É ele que nos traz aqui. Mas aproveitamos para conhecer outras facetas da casa, inaugurada, há pouco mais de um ano, numa zona do Porto onde ainda se ouve galos a cantar, ainda se vê roupa a secar e crianças a jogar à bola na rua.

À entrada, sente-se logo o peso histórico do edifício, que conserva elementos como as paredes de pedra, as namoradeiras ou os arcos que separam receção, bar e restaurante. Toda a proposta gastronómica tem o selo do chef Tiago Bonito, que conquistou uma estrela Michelin no Largo do Paço, da amarantina Casa da Calçada. Existem 71 quartos, de nove categorias. Sob os nossos pés passa o Rio Frio, e nas imediações ergue-se a Fonte das Virtudes. Nesta parte da cidade, outrora abundante em armazéns e estaleiros, foram também construídas algumas das caravelas envolvidas nos Descobrimentos, contextualiza Ana Reis. Aliás, vêm do universo náutico os nomes do restaurante (Través) e do rooftop (Amura).

Agora sim, instalamo-nos no Amura Bar & Rooftop Lounge. Aberto a não hóspedes, serve petiscos, refeições mais compostas e uma variedade de bebidas, com destaque para os cocktails de autor acabados de chegar, batizados a pensar nas Descobertas. Se o “Zarco” leva rum da Madeira, o “Adamastor” combina gin e alface-do-mar. Nem faltam mocktails (cocktails sem álcool). E, uma vez por semana, costuma haver sunset com DJ, para completar o quadro.