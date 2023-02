Porto: o Atrevo está de volta, com a sua alta cozinha sem formalismos

O restaurante portuense Atrevo reabriu portas com novo fôlego, fiel à sua essência. A chef Tânia Durão continua empenhada em democratizar o “fine dining”, com os seus menus de degustação servidos em jeito descontraído - e acabados de refrescar.

O Atrevo reabriu em dezembro, após um ano de interregno, mantendo o objetivo que a chef Tânia Durão traçara para ele no arranque, em 2019: proporcionar uma experiência de alta cozinha algo descontraída, um “fine dining mais democrático”, quebrando a aura de inacessibilidade a que é associado. Para ela, trata-se de um regresso às origens. “Não é recomeçar do zero, mas reiniciar a máquina”, diz, sobre o novo capítulo da história do Atrevo, que surge agora integrado no Panorama Group, detentor dos restaurantes Terra Nova, Taberna Rio e Escama, no Porto.





No Atrevo, um espaço pequeno e acolhedor, a veia mais informal transparece em sugestões como a sandes em pão brioche feito in loco, que leva camarões, caranguejo e maionese de sriracha, e dispensa talheres. A oferta é atualizada regularmente, tanto que existem pratos acabados de chegar. A chef defende uma “cozinha de evolução, constante procura de novos sabores e novas técnicas”. Por estes dias, pode-se escolher entre dois menus de degustação: um de cinco momentos e outro de oito. Ambos desprovidos de carne. Há peixe, marisco e vegetais, podendo a ementa ser adaptada a vegetarianos.





As harmonizações ficam a cargo de João Marques, chefe de sala e escanção que trabalhou no Encanto, o restaurante vegetariano de José Avillez que arrecadou, há poucos meses, uma estrela Michelin. João gosta de experimentar, e descreve o seu pairing como um pouco alternativo. Aos vinhos juntam-se ainda opções sem álcool ou com muito pouco – da ginger beer de fermentação própria aos cordiais, apresentados como uma espécie de xaropes concentrados à base de plantas (no caso, feitos pelo chef João Pupo Lameiras).