Porto: No Potts há bolos caseiros e encontros com livros

Comer uma fatia de bolo e folhear um livro no salão de chá Potts é uma boa maneira de recarregar energias, a dois passos dos carrosséis da Alameda das Fontaínhas.



As prateleiras com livros em segunda mão, encostadas à entrada do Potts, convidam quem não trouxe o seu a pegar num título enquanto toma um chá e saboreia uma fatia de bolo caseiro. As obras foram selecionadas pelas proprietárias Diana Martins, Márcia Cruz (também detentora do Coupage, na Travessa de Cedofeita) e Lucy Bettencourt, e podem ser levadas para casa a preços reduzidos. Para os mais aventureiros, o trio criou um “Blind Date with a Book”, desafiando a escolher um título para levar sem lhe ver a capa. “Embrulhamos os livros e indicamos apenas em que língua está escrito e o género literário, o resto é uma surpresa”, explica Diana.





A literatura é um dos pilares do Potts – o nome é uma referência a Mrs. Potts, a governanta do filme “A bela e o monstro”, que se transforma num bule de chá -, feito também de outras “paixões” das três amigas: “O chá, o café, os livros, os bolos e o vinho”, revela Diana. No que toca aos doces, é ela quem mete as mãos na massa para compor diariamente a montra com scones, cookies de vários sabores, muffins e bolos à fatia. O de chocolate, que sempre fez em casa para a família, é também o mais popular no salão de chá – “por dentro é cremoso, tipo uma mousse”, descreve a doceira – mas o red velvet e o bolo de matcha também não lhe ficam atrás.





Entre a oferta diária há opções sem glúten e vegan, reforçada ainda com uma carta que inclui waffles, torradas, saladas e outros pratos, além das sugestões de almoço (o menu respetivo está disponível por 12 euros e inclui prato, bebida, sopa ou sobremesa e café/chá).

No copo ou na chávena, servem-se os chás da Compagnie Coloniale, o café de especialidade da 7G e uma breve, mas cuidada, lista de vinhos nacionais.





Espaço amigo da leitura e aberto aos animais de companhia, o Potts também se diz “laptop friendly”, possuindo uma convidativa secretária com vista para a rua, para quem quiser trabalhar.