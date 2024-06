Porto: na Peneira, há pizas de massa mãe para cortar com tesoura

A Peneira, nascida como padaria artesanal, investe agora nas pizas, cuja massa é deixada a fermentar pelo menos 24 horas. Todos são bem-vindos, incluindo animais de companhia. E, com o São João, chega uma bruschetta de sardinha.





Primeiro, surgiu o Intrigo, um restaurante virado para a partilha, simbolizada pelo pão, que ali era produzido artesanalmente, recorrendo a massa mãe. Como havia clientes interessados em comprar aquele alimento feito com farinhas de moleiro, água e sal, uma das salas foi convertida em padaria. Assim nasceu a Peneira, que encerrou uma semana após a inauguração, em 2020, devido à pandemia. Reabriu entretanto e, em finais do ano passado, virou pizaria, sem deixar de ser padaria artesanal e lounge.

O conhecimento de base já lá estava, a atenção ao processo de fermentação natural e a esse ingrediente essencial que é o tempo. No número 90 da Rua de Tomás Gonzaga, em Miragaia, serve-se agora pizas de massa mãe. São pelo menos 24 horas a fermentar – às vezes, o dobro ou mais, garante João Miranda, responsável pela Peneira e pelo Intrigo, que ocupa o piso inferior.





A ementa é curta, as pizas assentes em ingredientes clássicos e cortadas com tesouras, para manter a sua forma; interessa, acima de tudo, o processo que conduz àquela massa, esclarece João Miranda, pondo a tónica na qualidade. Provamos a piza da casa, que leva tomate, presunto, rúcula, mozarela e parmesão; e a piza Bicas (alcunha de uma pessoa da equipa), com tomate, mozarela, ovo, cogumelos e chouriço. Mas também há opções vegetarianas. E saladas, bruschette, tostas ou cachorros em massa de piza. Estes últimos, disponíveis em duas versões, são o Gaspar e o Super Gaspar, em homenagem ao cão de Miranda, que ali aparece de tempos a tempos, ou não fosse o estabelecimento petfriendly.

É tudo trabalhado com massa mãe, das pizas aos cachorros, sem esquecer o pão de alho. E, para beber, há desde cervejas, vinhos e sangrias até cocktails – como o Espresso Tiramisú, que pode fazer a vez de sobremesa. Nos bastidores encontra-se Juan Pablo, venezuelano que, sendo chef pasteleiro, se apresenta bem familiarizado com o mundo da panificação.





A Peneira é um espaço descontraído, que continua a servir tarde fora e onde também se pode lanchar, porque não faltam artigos de cafetaria. Continua a haver pão para venda, mas aconselha-se reserva, porque a zona de produção é pequena e há que fornecer os espaços-irmãos: o Intrigo e o Var, um novo bar desportivo. Neste ano, a padaria/pizaria abre portas no São João e assinala a data com a introdução de uma bruschetta de sardinha e pimento – em pão de massa mãe, claro.