Porto: brunch com influências do Mundo, no novo Eleven Lab Downtown

O Eleven Lab abriu uma segunda casa, na Baixa do Porto, com alguns pratos que fazem viajar - dos tacos ao pão de queijo, passando pelo pequeno-almoço inglês em versão própria. Novo espaço, novos sabores. Mas sem perder de vista os clássicos.

Joana Ferreira e Vítor Pacheco são os proprietários do Eleven Lab, um projeto que deu os primeiros passos na Rua do Ouro, há quatro anos, com a abertura de uma loja multimarca que funcionava, ao mesmo tempo, como cafetaria. Ora, a faceta da restauração foi ganhando força e, recentemente, o casal abriu um segundo espaço, integrado na LOT – Labels of Tomorrow. O novo Eleven Lab – Downtown, na rua de José Falcão, mantém-se fiel ao conceito de brunch, servido em contínuo, sem nada selecionado de antemão para o cliente. Há que escolher entre as várias propostas de uma carta dada à partilha e atualizada ao ritmo das estações.

O Eleven Lab – Downtown não abdica de clássicos como os ovos Benedict ou o açaí, nem dos smoothies, panquecas, bowls e saladas; mas também apresenta algumas novidades disponíveis somente ali, como os tacos. Joana explica que essas e outras sugestões acusam influências de outras partes do Mundo, fruto de viagens, sem deixar de ter o seu toque. Na lista, há desde pão de queijo até tataki de atum ou uma versão do pequeno-almoço inglês criada à sua imagem. Esta última envolve tosta de pão de cereais, manteiga, compota, bacon, abacate, ovos mexidos, salmão fumado, açaí com granola e frutas, por exemplo. O gosto por fazer combinações próprias reflete-se também nas bebidas, como se adivinha pela sangria de maracujá e pimenta (disponível, inclusive, a copo).





Joana sublinha a importância de ter ali “comida feita de raiz”, princípio que já vigorava no arranque do projeto, e concretiza: “Os molhos são feitos por nós, tudo é preparado por nós o máximo possível”. Também quer que aquele “seja mais do que um espaço de consumo”, e para isso deverá contribuir a atual localização, num edifício histórico com terraço e jardim apto a receber convívios e eventos.