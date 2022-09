Porto: até outubro, há música e três menus de brunch no LIFT Rooftop

Existem três novos menus de brunch na carta do LIFT Rooftop, que funciona até outubro no topo do centro comercial ViaCatarina, na Baixa do Porto. Quem subir ao 14.º piso, animado por DJ sets, tem acesso a vistas privilegiadas sobre a cidade.

É entre abril e outubro que o LIFT Rooftop se instala no cimo do centro comercial ViaCatarina, na Baixa, e a presente temporada trouxe novidades à carta. Entre elas, contam-se três menus de brunch assinados pelo chef Davide Soares, servidos todos os dias, entre as 11 e as 15 horas, naquele espaço descontraído, com vistas privilegiadas sobre a cidade. Afinal, fica no 14.º piso do ViaCatarina, acessível através dos elevadores do parque de estacionamento. Dali vê-se edifícios emblemáticos, como a Torre dos Clérigos (que dá nome a um dos hambúrgueres na ementa), mas também um mar de telhados e quintais.





O Street Brunch é composto por um eggburguer em pão brioche, com abacate, ovo, tomate e bacon, duas mini waffles (ou mini panquecas), bolo do dia, iogurte grego com granola ou mix de frutas, sumo natural ou mimosa, café ou chá. Nos outros menus, difere só o primeiro prato: o Forest Brunch, a versão vegetariana, troca o eggburger por uma tosta em pão brioche com espinafres, cogumelos salteados, ovo, queijo de Azeitão, nozes e mel; e o Fresh Brunch leva antes uma tosta em pão transmontano (de massa mãe) com rúcula, tomate, salmão fumado e queijo feta. A mimosa pode ser de espumante e laranja, como é habitual, ou na versão proposta pelo chefe de bar Afonso Garcia, ou seja, com espumante, sidra de maçã e canela.

Os menus podem ser reforçados com outras propostas da carta, que aposta em finger food (agora também tem sandes e tábua de queijos, por exemplo) e numa variedade de bebidas, desde cervejas e sangrias até vinhos e cocktails. Alguns destes últimos apresentam nomes inspirados em estrelas como Elvis Presley ou Freddie Mercury – a música tem grande peso ali, seja como banda sonora ou em DJ sets que decorrem de quinta a domingo, a partir do fim da tarde e noite dentro, assim o permita a meteorologia.