Porto: a gelataria Neveiros tem nova casa, com os sabores da infância

Na gelataria artesanal criada pela lisboeta Alda Freiria há sabores novos para as estações mais frias, ao lado de clássicos com mais de 70 anos.

Alda Freiria começou a vender gelados ao postigo, no portão de uma garagem e nas ruas mais vivas do Porto através de um carrinho de alumínio com salmoura para conservar a doçura. Uma réplica deste símbolo da Neveiros decora agora a montra da loja na rua Formosa, para onde se mudou, vinda da rua da Alegria.

A alteração veio “entregar a Neveiros à cidade”, diz Telma Reis, gestora da marca. Conta também que há clientes que vêm pelos sabores que provaram em criança com os pais ou avós e que passam agora a tradição aos filhos. A opinião é que os primeiros gelados da marca (caramelo, chocolate, morango) continuam iguais.

Hoje, há opções para mais gostos: coco, limão, pistácio e outros mais fora da caixa, como o de alecrim, champanhe, vinho do Porto e queijo da serra. Podem experimentar-se no copo ou em cone e também levar para casa numa caixa de material orgânico. Com o verão cada vez mais distante, as sugestões para outono e inverno são a noz, a canela, o figo e o dióspiro.





A oferta passa igualmente pelos picolés de sabores variados e pelas sanduíches de bolacha, com possibilidade de escolha entre morango com cobertura de chocolate-malagueta, chocolate com cobertura de amendoim torrado ou stracciatella.

O bolo gelado, outra especialidade da Neveiros, é feito com camadas de gelado separadas com chantilly. Há receitas próprias da marca, mas também se pode personalizar, encomendando com antecedência. Qualquer um é recomendação para a época natalícia, mas a festividade ganha uma versão especial com uma cookie na forma de árvore de Natal.

Os anos passaram, mas as receitas e o modo de produção da gelataria mantêm-se. Os produtos nacionais têm primazia e o gelado é 100% fruta. A novidade na nova casa na rua Formosa passa mesmo pela introdução de visitas à fábrica, no terceiro piso da loja, com contextualização história, explicação do processo e prova do gelado acabado de fazer. É feita para um mínimo de duas pessoas, em família e em grupos a partir de cinco e com um máximo de dez membros.

Compõem ainda a carta da Neveiros os parfaits Douro (com gelado de canela, vinho do Porto, bolacha e chantilly) ou Neveiros (gelado de Maria framboesa, bolacha, chantilly e couli. Também não faltam o mais outonal chocolate quente e os crepes, waffles e brownies, feitos ao gosto de cada um.

Neveiros

Rua Formosa, 285, Porto (Baixa)

Tel.: 937 085 980.

Das 10h às 19h. Não encerra.

Preços: uma bola, 3 euros; duas bolas, 4,50 euros; três bolas, 5,50 euros