Piza napolitana e outros sabores de Itália na nova Casa Napoli, em Braga

Uma viagem de amigos a Itália inspirou a carta desta pizaria recém-aberta junto ao campus universitário. As pizas de borda alta são feitas com ingredientes vindos diretamente de produtores italianos.

O gosto de Diogo Carvalho pela restauração, o de Filipe Oliveira pela cozinha, e o de ambos pela gastronomia italiana levou os dois amigos a abrir uma pizaria artesanal, muito próxima do campus universitário de Gualtar. A Casa Napoli veio preencher o primeiro piso da croissanteria Mixpão – que Diogo foi responsável por trazer para Braga e Guimarães, em 2020 -, com uma carta inspirada na viagem que a dupla fez em 2019 pela Costa Amalfitana, no sul de Itália, e que também incluiu passagem por Roma e Nápoles. Acabou por ser esta cidade a ditar o estilo de piza que agora servem na Casa Napoli – não se adivinhasse já pelo nome -, de borda alta e centro fino.

Uma segunda viagem de prospeção, já pouco antes de abrirem a pizaria, serviu para definir os fornecedores de ingredientes como o tomate San Marzano DOP, que compõe o molho de base da maioria das pizas. O presunto de Parma, o salame napolitano, a ventricina – um salame picante da região de Abruzzo -, o parmesão e a mozarela são outros dos produtos que chegam diretamente de Itália para o balcão do pizaiolo. “Acho que o segredo da qualidade e da aceitação que estamos a ter dos clientes é mesmo esse, é a diferenciação dos nossos produtos”, comenta Diogo.





A par da clássica Marguerita, a piza Napoli, feita com presunto de Parma, queijo de cabra e mel, é uma das combinações que mais tem conquistado os visitantes. Outra favorita é a piza Burrata, que leva molho pesto e rúcula. E destaca-se ainda a não tão consensual Sorrento, com cogumelos frescos, ananás caramelizado e bacon. Este casamento de ingredientes serve também de base à pasta Sorrento, envolvida em molho de mostarda e mel. “Tem a ver com as nossas férias na Costa Amalfitana. Foi algo que vimos lá e gostámos”, conta Diogo.

O menu de almoço (piza ou pasta do dia, bebida e café por 8,95 euros), serve para pôr à prova novas criações, antes de entrarem para a carta, que contempla ainda uma seleção de entradas clássicas, como o pão de alho e a focaccia, e sobremesas gulosas: piza doce de Nutella ou manteiga de amendoim e tiramisu estão entre as sugestões.

Nas bebidas, a dupla apostou nas cervejas internacionais, entre elas as italianas Ducato e Peroni, e numa lista de vinhos italianos. Tudo isto é servido numa sala intimista, vestida de azul, e numa pequena esplanada com vista para o Bom Jesus.