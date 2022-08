Petiscar à sombra das árvores num parque à beira-mar em Vila Praia de Âncora

Ruivo’s Vila, espaço junto à praia no centro de Vila Praia de Âncora, possui uma esplanada ampla no Parque Dr. Ramos Pereira. Serve refeições ligeiras, petiscos, bebidas e gelados.

Uma esplanada ampla, junto ao mar, no centro de uma vila e à sombra das árvores de um parque, com espaço ao ar livre para passeios em família, levar bicicletas e animais, equipamentos perto para crianças brincarem, e onde se coma e beba a preços económicos, é quase uma miragem. Mas existe. O Ruivo’s Vila, situado em pleno Parque Dr. Ramos Pereira, no centro de Vila Praia de Âncora, reúne tudo isso e mais.

O bar de Paulo Ruivo está pensado para a toda a família, no conceito e no menu. Segundo o empresário, que há muito desejava desenvolver negócio naquele espaço anteriormente ocupado por uma padaria e pastelaria, a localização privilegiada faz dele “uma casa de praia e de parque”, com um cheirinho de bar a partir do anoitecer onde o cliente encontra bem-estar. Dispõe no exterior de quiosque de gelados, convencionais e em bola, vende pão e pastelaria (mantendo assim um pouco da função anterior) e possui uma oferta variada em comidas ligeiras e bebidas.

Com 220 lugares, entre esplanada ao ar livre e coberta, e uma sala interior, num edifício envidraçado, funciona todo o ano das 8 às 2 horas.

Os hambúrgueres – quatro variedades (Vila, Carne Barrosã, Picanha e Vegetariano) em outras tantas de pão (normal, tinta de choco, espinafres e beterraba) – são a especialidade. Assim como a francesinha, cujo molho também serve de acompanhamento a uma tosta, um hambúrguer e um cachorro. O Ruivo’s Vila faz também tem petiscos: asas de frango, moelas, queijo no forno, tábua de enchidos e queijos. E tostas, com destaque para a de tomate e queijo, e a mista rústica. E sanduíches (Atum, Prego Vila, Big Frango e Inglês), sopa e pratos combinados, como bife de frango e prego. Para acompanhar, há a batata frita em palitos e a rústica.

Do menu constam ainda quatro crepes: simples com açúcar e canela, com chocolate quente, o Vila com chocolate, chantilly e bola de gelado, e o Ruivo’s, que repete os ingredientes do anterior e acrescenta banana.

Sangria de frutos vermelhos, sumo de laranja natural, vinho a copo (verde branco da região e tintos do Alentejo e Douro), caipirinhas, mojitos, gin e rum são as bebidas da casa. Paulo também gosta de pensar que o estabelecimento com dois anos de existência se adequa a um conceito “light, para estar nos finais de tarde e noites”, onde não falta música ambiente, a variar entre o blues e o jazz.

Especialidades

Hambúrgueres: Vila (6 euros), Carne Barrosã, Picanha ou Vegetariana (6,50 euros). Francesinha (10 euros), combinado no prato bife de frango (10 euros) e prego (11 euros).

Sobremesas: Crepes simples (2,75 euros), com chocolate quente (3,50 euros), Vila (4,25) e Ruivo’s (4,75 euros).