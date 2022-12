Penha Longa lança chocolates com insetos, pipoca e azeite alentejano

Bolinhas de chocolate para comer de uma só vez e tabletes coloridas são algumas das novidades apresentadas pela The Chocolate by Penha Longa, a marca de chocolates artesanais do resort de luxo em Sintra.

Insetos desidratados ou reduzidos a farinha são dois dos ingredientes inusitados que dão forma a uma das novidades da The Chocolate by Penha Longa, a marca de chocolates artesanais do resort de luxo em Sintra. Criada por Francisco Siopa, chef-executivo de pastelaria do Penha Longa, a tablete Bugs junta chocolate negro Brasil Callebaut, praliné de pecan, larvas de tenebrio molitor, grilos desidratados e farinha de larvas de buffalo, e é a primeira tablete com insetos alguma vez feita em Portugal, lê-se em comunicado. O entusiasmo do chef por estas matérias-primas surgiu em 2016, quando um amigo lhe trouxe de São Francisco trufas de chocolate com grilos e apenas descobriu o que era depois de ter comido a caixa inteira, faz saber o comunicado.

Quem pretende jogar pelo seguro, poderá optar pelas restantes seis tabletes com sabores mais convencionais, como a Penha Longa, produzida com chocolate 70% Penha Longa e praliné de avelã, e a PopCorn, onde ao chocolate Gold Callebaut se juntou pipocas, e a Alliance, que mistura chocolate de leite Java Callebaut, ganache de lima e Cointreau.

Outra das novidades são as One Bite, pequenas bolinhas para comer de um só vez, e “ter todo o prazer do mundo numa só dentada”, refere o chef. Os sabores destas miniaturas de chocolate abraçam a portugalidade, com ingredientes regionais como o azeite do Alentejo, o limão de Mafra (a terra natal do chef Siopa) ou a flor de sal de Castro Marim. Para ir variando ao longo do ano, de dois em dois meses são lançados novos sabores que correspondem a diferentes temas.

Tanto as tabletes e como as One Bite (caixa de 12 unidade) têm o valor de 18 euros. Quem pretender mais informações ou fazer uma encomenda deve ligar para o 917 612 172 ou enviar um e-mail para [email protected]