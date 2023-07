Peixe e marisco em conta no Flor de Mar, em Gaia

Peixes e mariscos são a especialidade do Flor de Mar, um restaurante familiar em Santo Ovídio que quer levar o sabores marítimos até ao centro da cidade, havendo também espaço para carnes e francesinhas.

O célebre navio mercante português Flor de la Mar, que naufragou na costa norte da ilha de Samatra, Indonésia, em 1511, quando viajava para a Índia com o espólio do saque de Malaca, conquistada por Afonso de Albuquerque, foi a inspiração para o nome do Flor de Mar, que tem precisamente como especialidades os produtos do mar. O restaurante ocupa os dois primeiros pisos de um magro prédio na movimentada Rua Soares dos Reis, perto da estação de metro de Santo Ovídio, e pertence a Paula e Ricardo Amorim, que tinham como desígnio “levar o peixe fresco para o centro de Gaia”. Vontade que se materializou em 2019, pouco antes de rebentar a pandemia, e para a qual Paula estava mais do que preparada, não tivesse a autodidata assumido a cozinha de um restaurante na Afurada, onde nasceu e cresceu, durante 30 anos. Foi uma escola, que lhe deu as bases e o conhecimento para hoje fazer especialidades como o arroz de marisco, o arroz de polvo, a caldeirada de peixe e a massa de tamboril. Mas não só.

Além das propostas da carta, de segunda a sábado ao almoço juntam-se-lhe mais duas sugestões de pratos – incluídos no menu do dia – havendo sempre um de carne e outro de peixe, que Paula faz por variar todas as semanas. Pode haver rojões, carne de porco à alentejana, petinga frita com arroz de tomate, patanisca com arroz de feijão, lulas grelhadas com batata cozida, febras à Flor de Mar – gratinadas com um molho à base de tomate, cenoura, cebola e ervas aromáticas – ou rolinhos do lombo – uma especialidade de Paula, que junta lombo fatiado, queijo, fiambre e salsicha. Por 7,50 euros, o menu oferece pão, sopa, prato, bebida (água, refrigerante, vinho ou cerveja) e café. Quem quiser acrescentar sobremesa, pode contar com pudim, natas do céu, molotov, bavaroise de maracujá, bolo ou mousse de chocolate e maçã assada. Mais uma vez, a ideia é ir variando.

Outras possibilidades são apresentadas na carta, que vigora ao almoço e ao jantar. Há prego em prato, diversas francesinhas – das quais se destaca a francesinha à Flor de Mar, servida com mariscos -, espetadas (terra e mar, e lulas), e bacalhau de várias formas. Por encomenda, também se confecionam peixes como sardinha, robalo, dourada, lulas e salmão. No departamento dos mariscos, encontra-se sapateira recheada, gambas, camarão tigre, camarão da costa, mariscada e cataplana. Sabor a mar longe da costa.

Menu de almoço: 7,50 euros (Inclui pão, sopa, prato, bebida e café)

Especialidades: arroz de marisco, arroz de polvo, caldeirada de peixe, massada de tamboril e pratos de bacalhau

Sobremesas: pudim, natas do céu, molotov, bavaroise de maracujá, bolo, mousse de chocolate e maçã assada