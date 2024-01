Chef Kiko lança novo pastel (só disponível durante janeiro)

O chef Kiko Martins - que gere, entre outros restaurantes, O Boteco, no Chiado, em Lisboa - criou um novo pastel, que só vai estar disponível durante o mês de janeiro. Chama-se Pastel de Pastel e resulta da fusão entre o pastel de nata português e o pastel de feira brasileiro.



Uma original fusão entre o pastel de nata português e o pastel de feira brasileiro é o que se pode esperar – e provar – do Pastel de Pastel, a nova criação do chef Kiko Martins. A novidade vai estar apenas disponível no restaurante O Boteco, na Praça Camões, em Lisboa, pelo preço de 8,90 euros/unidade, e somente durante o corrente mês de janeiro.

A receita está dividida em dois momentos: primeiro, a preparação da massa pastel, típica do pastel de feira, e depois, do recheio do pastel de nata. O empratamento inclui gel de maracujá e gelado caseiro de goiaba, resultando numa composição com as cores dos dois países e da bebida em destaque, lê-se num comunicado acerca do Pastel de Pastel.

A novidade “surge de um desafio lançado pelo Guaraná Antarctica ao reconhecido chef Kiko para interpretar a originalidade da bebida na receita” e “vem combinar o melhor de dois mundos ou, neste caso, de dois países e gastronomias”. Não é a primeira vez que a marca de refrigerante se lança nestes desafios: também já surgiu com pizas, pipocas e coxinhas.

“Portugal e Brasil são os dois países do meu coração e dos quais retiro muita inspiração para as minhas criações. Por isso, confesso que não podia ter recebido este convite com maior prazer e entusiasmo. Foi um desafio que obrigou a uma grande dose de originalidade até chegarmos à versão final, que encaixou na perfeição no Boteco”, afirma o chef Kiko.