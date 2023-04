Páscoa celebrada no Bairro Alto Hotel com pão-de-ló a triplicar e um menu de mercado

Inserido no coração de Lisboa, o hotel de cinco estrelas faz do doce típico da Páscoa a estrela da ementa. Além do pão-de-ló, o BARH & Terrace, no quinto piso, conta com um menu de mercado até dia 9 de abril.

O lisboeta Bairro Alto Hotel está preparado para a época pascal. Fiel às tradições, ainda que reinventadas, das fornadas mais recentes saem diferentes versões de pão-de-ló, que podem ser provadas na pastelaria-boutique, adjacente à receção do hotel.

Há pão-de-ló com azeite e flor de sal, pão-de-ló com cacau e café e pão-de-ló familiar, preparado pela chef pasteleira Maria Ramos. Este último está sujeito a encomenda com 24 horas de antecedência. Esta sobremesa também vai ser servida no quinto andar do edifício, no BAHR & Terrace. Até 9 de abril, está integrada num menu de mercado, da autoria do chef executivo Bruno Rocha.

O cardápio contém canja de perdiz e arroz do Mondego (10 euros), ovos escalfados com ervilhas e pão alentejano (20 euros), bacalhau dourado (24 euros), polvo à lagareiro (28 euros), arroz de cabrito à Monção (29 euros) e o pão-de-ló com azeite e flor de sal (3 euros). Em simultâneo, há brunch nos dias 8 e 9 de abril.

Os vinhos da semana, que podem ser harmonizados com as opções mencionadas, provêm de diferentes regiões vinhateiras, que vão desde o Douro à Península de Setúbal.

As encomendas para o pão-de-ló familiar podem ser feitas através do contacto telefónico 213 408 262 ou do email [email protected]