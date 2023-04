Padaria Royale, no Porto, inaugura brunch de Páscoa

A refeição temática, dividida em três momentos, e com bebidas incluídas, prova-se esta sexta e sábado, na padaria de Guerra Junqueiro.

Quem for comprar um pão de ló ou um folar nos próximos dias à Royale, pode provar o brunch de Páscoa que o espaço lançou este ano, pela primeira vez. Na sexta e no sábado, entre as 12h e as 15h, a padaria de Guerra Junqueiro dá a conhecer um menu de três momentos dedicado à época, ao mesmo tempo que apresenta a UMMI, uma marca de hard kombucha, parceira do evento.

As propostas incluem uma seleção de pão de fermentação natural, manteiga de alho assado, azeitonas curtidas em feta e ervas aromáticas, e ovos recheados com cayenne e ovas. Quanto ao prato principal, os comensais escolhem entre duas opções: timbal de borrego com vinho do Porto, queijo da serra e cenouras tricolor ou espargos, cogumelos, hollandaise e ovo escalfado. Para o último e mais doce momento há tarte decadente de chocolate e amêndoa ou pela mousse de citrinos, crumble de especiarias e merengue ou brownie. As bebidas incluídas são uma welcome drink, kombucha UMMI, água e café.

O valor é de 19 euros por pessoa, e sugere-se fazer reserva ligando para o 222455583. A padaria abre portas na sexta e no sábado, das 8h30 às 18h, e no domingo, das 10h às 14h.